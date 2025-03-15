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普亭獲線報？俄國疑早知「美將暫停軍援」 烏指揮官：全國討厭馬斯克

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國科技富豪馬斯克；攝於2020年3月。圖／美聯社
美國科技富豪馬斯克；攝於2020年3月。圖／美聯社

英國每日郵報14日報導，曾參與去年8月烏軍反攻俄羅斯庫斯克州的一名烏國指揮官納迪拉澤說，他不由得認為俄國似乎事前就知道美國會暫停對基輔軍援和情報共享；美方做前述決定後幾小時內，俄軍就掌控庫斯克幾個關鍵村莊。

納迪拉澤強調，無論是否有美國援助，烏克蘭都將繼續戰鬥。納迪拉澤另抨擊美國富豪馬斯克「不穩定」，並稱馬斯克已因其言行在烏軍內部及烏克蘭全國遭到「廣泛厭惡」。每日郵報說，馬斯克正持續聲援美國總統川普，在社群媒體X張貼「反烏克蘭」言論

納迪拉澤為烏軍中校，他與其他士兵去年夏季進攻庫斯克州。烏軍曾占領該州大片領土，但川普約2周前中斷前述對烏援助，俄國近期則將烏軍逐出庫斯克州幾處村落，現已迫使他們退出該州大部分領土。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 烏克蘭 馬斯克

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