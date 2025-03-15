「原則上同意」究竟是同意還是不同意？剖析普亭的話術與川普的盤算

對於美國總統川普提議的俄國與烏克蘭停火，俄國總統普亭表示「原則上同意」。甚麼是原則上同意？到底是同意還是不同意？川普傾向認為是同意，但外界普遍解讀是普亭給了川普軟釘子，因為他不好直接回絕，所以提出一堆附加條件，增加協議達成困難度。

2月28日在白宮被公然修理過的烏克蘭總統澤倫斯基，這次學乖了，對於川普的提案無條件接受。原因很簡單，如同川普所說，烏克蘭根本沒有籌碼，若無美援，戰爭很快就會落幕。俄國則不同，除了自身軍火工業，還有中國、北韓、伊朗等友邦給力，有足夠底氣再跟川普討價還價一陣子。

表面上，川普對於普亭的回應還算正面，但進入深水區後，可能會變臉。只不過，川普太想促成俄烏停火，幫自己弄座諾貝爾和平獎，最方便的做法不是逼普亭妥協，而是逼烏克蘭再讓步。

澤倫斯基在白宮被打臉後，在英、法的加持下，勉強站穩腳步，但是唯一可以跟俄國討價還價的庫斯克州幾乎全部被俄國光復，現在又加上被美國放生的風險，前途不怎麼樂觀。