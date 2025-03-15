快訊

完成階段性任務！台鐵首任董事長杜微傳請辭 交通部說話了

傳川普再擴大旅遊禁令！43國上榜「伊朗、北韓公民恐不得入境」

綠委拚國安法案會期 四月起炒熱大罷免投票情緒

普亭對停火有疑問 英相施凱爾：沒認真要談和

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
英國首相施凱爾。（英國首相府提供）中央社
英國首相施凱爾。（英國首相府提供）中央社

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天指責俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）未認真對待美國主導促成俄國與烏克蘭停火協議的努力。

法新社報導，普亭先前說，他對美國總統川普政府提出的30天停火協議如何運作存有「重大疑問」，施凱爾於是說了上述這番話。

根據首相辦公室發布的文件，施凱爾說：「我們不能讓普亭總統在川普總統的協議上耍花招。」

「克里姆林宮完全漠視川普總統的停火提案，只顯出普亭沒認真要談和平。」

施凱爾說，普亭「企圖延遲」停火。

預期施凱爾將尋求其他國家領袖的承諾，主要是歐洲和北大西洋公約組織（NATO）領袖，瞭解他們將如何在明早的視訊峰會上支持烏克蘭。

自川普上月展開與俄羅斯的直接談判以來，施凱爾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一直帶頭努力組成所謂「自願聯盟」；他們認為，除了美國支持之外，也有必要以這個聯盟嚇阻普亭不得違反任何停火協議，藉此為烏克蘭提供安全保障。

施凱爾和馬克宏曾說，他們願意派遣英軍和法軍赴烏克蘭，但不清楚其他國家是否也有意願跟進。

土耳其曾表明願意參與維和行動；愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）則說，不會部署愛爾蘭部隊參加任何「嚇阻勢力」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普促普亭饒恕庫斯克受困烏軍 稱有可能結束戰爭

川普家族傳想入股幣安

「不知能活多久」黎智英之子憂父情勢危急 盼速會英相施凱爾

范斯暗示「某隨機國家多年沒打仗」惹怒英法 施凱爾開幕詞偷反擊

相關新聞

給喘息空間？美烏提「停火30天」草案 普亭外交政策助理冷回應

俄羅斯總統普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）13日表示，俄烏戰爭停火30天，只會給烏克蘭軍隊提供喘息...

普亭對停火有疑問 英相施凱爾：沒認真要談和

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天指責俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）未認真對待美國主導促成俄國...

回應川普敦促饒了受困烏軍一命 普亭：放下武器就保全性命

美國總統川普14日表示，與俄羅斯總統普亭進行非常良好且富有成效的討論，對此普亭則稱讚川普正盡一切努力改善美俄關係。

下馬威？美特使乾等8小時才進克宮 普亭1動作釋訊息「我才是老大」

俄羅斯克里姆林宮14日表示，普亭總統前一天晚間在莫斯科會見了美國特使威科夫（Steve Witkoff）。

川普曝美俄討論狀況 「強烈請求」普亭饒過被包圍烏軍性命

美國川普14日早上在自家社群媒體平台Truth Social發文，「強烈請求」俄羅斯總統普亭饒過「被包圍」的烏克蘭部隊性...

普亭「原則支持」停火 圖解烏東戰況 美烏俄有何盤算

對美國主導的俄烏停火30天方案，俄羅斯總統普亭13日說，「原則上」支持，但要跟美國總統川普通話討論。川普回應說，樂意和普亭會面或通話；烏克蘭總統澤倫斯基認為，普亭其實準備拒絕，只是「不敢」告訴川普。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。