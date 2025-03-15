回應川普敦促饒了受困烏軍一命 普亭：放下武器就保全性命

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭14日透過視訊向國家安全委員會成員發表講話。歐新社
俄羅斯總統普亭14日透過視訊向國家安全委員會成員發表講話。歐新社

美國總統川普14日表示，與俄羅斯總統普亭進行非常良好且富有成效的討論，對此普亭則稱讚川普正盡一切努力改善美俄關係。

衛報報導，普亭透過視訊向國家安全委員會成員發表談話，指以川普為首的美國新政府正在盡一切努力開始重建與俄羅斯的關係，並取得進展，但有關過程並不簡單，俄方關注後續發展。

普亭又說，俄方了解到川普發出的呼籲，善待在庫斯克州被俄軍包圍的烏軍士兵，只要烏軍士兵放下武器投降，俄方保證他們的生命安全，並根據國際法和俄羅斯法律得到應有的對待。

烏克蘭武裝部隊總參謀部則否認在庫斯克州的士兵被包圍，批評俄方編造不實報導，強調當地戰鬥仍在繼續，烏軍已重新集結並撤至更有利的防線。

此前川普的中東特使威科夫14日深夜與普亭會談，討論美國提出的美烏停火30天提議。克里姆林宮發言人隨後表示，普亭已藉由威科夫向川普傳達有關停火提議的信息，稱普亭對俄烏達成停火協議「審慎樂觀」，而美國國務卿魯比歐也表達同樣立場，並呼籲雙方做出讓步。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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