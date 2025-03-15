快訊

關稅暫未升級 道瓊大漲674點、史指那指創今年最佳交易日

直逼寒流等級冷空氣要來了 粉專示警：續航力強、冷的時間長

川普促普亭饒恕庫斯克受困烏軍 稱有可能結束戰爭

中央社／ 華盛頓/莫斯科/基輔14日綜合外電報導

美國總統川普今天敦促俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）饒恕在俄羅斯西部庫斯克（Kursk）受困的烏克蘭軍隊，表示這場戰爭「很有可能」結束。

川普表示，數以千計烏軍被俄軍「完全包圍」，目前處境相當艱難。

美方特使魏科夫（Steve Witkoff）在莫斯科與蒲亭會面後，川普在社群媒體發文形容這次會談「相當良好且具有建設性」。

川普說：「現在有一個很好的機會，讓我們能終結這場可怕的血腥戰爭。」

普亭回應川普請求，呼籲在庫斯克戰鬥的烏軍投降。

普亭透過電視轉播表示，「我們贊同川普總統的請求，如果烏軍放下武器投降，他們將得到生命保障和醫治」，並呼籲烏克蘭領導人下令軍隊投降。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天承認，烏軍在庫斯克地區遭遇俄軍強勁攻勢，並稱前線其他地方的戰鬥也不容易。

烏軍去年8月發動越界攻擊進入庫斯克地區，俄軍一直在反擊。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

川普：與普亭談話富有成效 有望結束俄烏戰爭

川普家族傳想入股幣安

國泰金總座李長庚談川普 企業「火中取栗」 別被掃到

川普頻頻出招 國泰金李長庚：「火中取栗」找商機

相關新聞

俄烏停火30天 普亭「原則支持」但要跟川普討論

對美國主導、烏克蘭已接受的俄烏停火卅天方案，俄羅斯總統普亭十三日說，「原則上」支持，但也許要跟美國總統川普通話一起討論。...

川普曝美俄討論狀況 「強烈請求」普亭饒過被包圍烏軍性命

美國川普14日早上在自家社群媒體平台Truth Social發文，「強烈請求」俄羅斯總統普亭饒過「被包圍」的烏克蘭部隊性...

下馬威？美特使乾等8小時才進克宮 普亭1動作釋訊息「我才是老大」

俄羅斯克里姆林宮14日表示，普亭總統前一天晚間在莫斯科會見了美國特使威科夫（Steve Witkoff）。

俄烏分歧 美主導停火陷窘境

英國廣播公司（ＢＢＣ）十四日報導，俄烏回應顯示雙方已出現明顯分歧。烏克蘭希望分兩階段協議，先迅速停火然後談論長期解決方案...

給喘息空間？美烏提「停火30天」草案 普亭外交政策助理冷回應

俄羅斯總統普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）13日表示，俄烏戰爭停火30天，只會給烏克蘭軍隊提供喘息...

普亭「原則支持」停火 圖解烏東戰況 美烏俄有何盤算

對美國主導的俄烏停火30天方案，俄羅斯總統普亭13日說，「原則上」支持，但要跟美國總統川普通話討論。川普回應說，樂意和普亭會面或通話；烏克蘭總統澤倫斯基認為，普亭其實準備拒絕，只是「不敢」告訴川普。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。