盧比歐對俄烏停火審慎樂觀 呼籲雙方做出讓步
美國特使與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天對俄烏達成停火協議「審慎樂觀」，並呼籲雙方做出讓步。
七大工業國集團（G7）外交部長及歐洲聯盟（EU）外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在加拿大魁北克省（Quebec）查爾瓦克斯（Charlevoix）舉行會議之際，盧比歐告訴記者：「還有許多工作有待完成，但有審慎樂觀的理由。」
繼G7發布聲明談到烏克蘭「領土完整」後，盧比歐呼籲俄羅斯與烏克蘭妥協讓步。
他說：「透過談判過程，是結束這場戰爭的唯一方式。」
盧比歐表示：「談判，無論是商業談判或地緣政治談判，都需雙方付出、雙方做出讓步。」
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