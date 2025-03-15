俄烏停火30天 普亭「原則支持」但要跟川普討論

對美國主導、烏克蘭已接受的俄烏停火卅天方案，俄羅斯總統普亭十三日說，「原則上」支持，但也許要跟美國總統川普通話一起討論。對此，川普同日回應說，他樂意和普亭會面或通話；烏克蘭總統澤倫斯基認為，普亭其實正準備拒絕，只是「不敢」告訴川普。

普亭十三日在與川普的中東問題特使威科夫會面前，首次公開回應稱「我們同意停止戰鬥的建議」，停火方案的想法本身正確，俄方「當然」支持以和平方式結束這場衝突的想法。當天稍早，普亭的外交政策助理烏沙科夫才拒絕此一方案，以免停火讓烏軍有喘息空間。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十四日說，普亭已透過威科夫將自己對停火方案的「信號」傳達給川普，「有理由審慎樂觀」。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）十三日報導說，由於普亭覺得川普的俄烏問題特使凱洛格太親烏，因此已被排除在相關高層談判外。

普亭提議限制烏接收武器

然而，普亭也提到有很多問題需要討論，俄國還要和美國對口官員談談；俄方立場是，任何停火都得帶來持久和平，並消弭引發衝突的「根源」，有許多細節須處理。他另提議，限制烏克蘭動員更多部隊，以及限制烏克蘭在停火期間接收更多武器。川普十三日與北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特在白宮會面時說，就俄烏對停火方案的態度，美方已清楚烏方立場，希望俄方能「做對的事」。

川普說，美國已和烏克蘭談到戰後領土的畫分等問題；停火是第一階段，現在就看能否與俄國達成共識，要是俄方不接受，世人會很失望。對普亭說想要通話，川普指稱這是「很有希望」的發言，但並不完整。

川普願會普亭但必須要快

川普雖表明樂見美俄領袖通話甚至會面，但必須要快，天天都有人因這場戰爭喪生。至於他手上有何籌碼能應對俄方，川普賣關子，表示只要俄烏各自罷兵，俄國將不會對鄰國造成威脅，美國也會阻止此情況發生。

美烏代表十一日在沙烏地阿拉伯吉達會談後，基輔接受華府提出的停火卅天方案；經雙方同意可延長停火期限。隨後美國恢復對烏軍援及情報分享。

澤倫斯基表示，俄方正對停火設下不可行的先決條件，烏克蘭沒有設下使事情變複雜的條件，俄國才有設。唯一會拖延事情、唯一不具建設性的是俄國，普亭十三日的回應是「帶有操縱意圖的言論」。澤倫斯基說，普亭「想繼續這場戰爭」；美方已表示將準備籌組停火的監控和查核工作。

華爾街日報及英國金融時報報導，華府智庫皮特森國際經濟研究所研究員里巴科娃指出，普亭想玩「懦夫遊戲」，看要是假裝合作並提出條件很高的「無條件停火」，川普會怎麼做；芝加哥大學俄國問題專家索寧也說，川普對普亭「沒有任何影響力」，普亭自認正在戰場上取得勝利。