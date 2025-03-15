俄烏分歧 美主導停火陷窘境

英國廣播公司（ＢＢＣ）十四日報導，俄烏回應顯示雙方已出現明顯分歧。烏克蘭希望分兩階段協議，先迅速停火然後談論長期解決方案。俄國則認為這兩階段不能分開，所有問題都應透過一項協議來決定。

烏克蘭認為可以對俄施壓，將其描繪成不想要和平、只是在拖時間。俄國則認為，現在有機會提出對北約（ＮＡＴＯ）擴張與烏克蘭主權等根本問題的關切。但美國總統川普明確表示希望盡快取得結果，幾天內結束戰鬥。現在看來普亭似乎無意配合。

另據華爾街日報十四日報導稱，川普發現，儘管距促成俄烏停火目前只差普亭點頭同意，但普亭卻有其他想法。

這讓自詡交易大師的川普陷入由他一手造成的窘境。在對外聲稱普亭希望和平並施壓烏克蘭接受美方主導的停火卅天方案後，川普將面臨是否對俄國實施新制裁的抉擇，他此前已揚言若克里姆林宮拒絕該方案，他將加大對俄制裁力道。

然而對俄國祭出新制裁，可能會為業已很艱難的停火之路增添另一個障礙，這將危及川普改善美俄關係的大目標。

普亭十三日就質疑，「誰來下令停止戰鬥？這些命令的代價是什麼？由誰決定在哪裡以及誰違反停火協議？」他認為這是俄烏停火前必須先釐清的問題。華府智庫歐洲政策分析中心（ＣＥＰＡ）所長波利亞可娃就直言，與俄國人達不成任何協議，他們會拒絕美國與烏克蘭談判達成的任何協議。