川普：與普亭談話富有成效 有望結束俄烏戰爭
美國總統川普今天表示，美方昨天與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）進行了「富有成效的」討論，「有非常好的機會」結束俄烏戰爭。
路透社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我們昨天與俄國總統普亭進行了非常良好且富有成效的討論，有非常好的機會最終得以結束這場可怕、血腥的戰爭。」
川普也寫道：「但此時此刻，數以千計烏軍部隊正被俄軍徹底包圍，處於非常不利和脆弱的情況。我已強烈要求總統普亭饒恕他們的生命。這會是一場可怕的大屠殺，是二戰以來前所未見。願上帝保佑他們所有人！」
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