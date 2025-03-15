川普：與普亭談話富有成效 有望結束俄烏戰爭

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
川普。 歐新社
川普。 歐新社

美國總統川普今天表示，美方昨天與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）進行了「富有成效的」討論，「有非常好的機會」結束俄烏戰爭

路透社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我們昨天與俄國總統普亭進行了非常良好且富有成效的討論，有非常好的機會最終得以結束這場可怕、血腥的戰爭。」

川普也寫道：「但此時此刻，數以千計烏軍部隊正被俄軍徹底包圍，處於非常不利和脆弱的情況。我已強烈要求總統普亭饒恕他們的生命。這會是一場可怕的大屠殺，是二戰以來前所未見。願上帝保佑他們所有人！」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯

普亭會見美特使！向川普釋出「額外訊號」 克宮證實美俄將通話

川普將棄守貿易戰？策略師：美股跌到「這點」時就有可能

川普邀核子會談又制裁伊朗石油部長 伊朗怒批美國「虛偽」

相關新聞

俄烏停火30天 普亭「原則支持」但要跟川普討論

對美國主導、烏克蘭已接受的俄烏停火卅天方案，俄羅斯總統普亭十三日說，「原則上」支持，但也許要跟美國總統川普通話一起討論。...

下馬威？美特使乾等8小時才進克宮 普亭1動作釋訊息「我才是老大」

俄羅斯克里姆林宮14日表示，普亭總統前一天晚間在莫斯科會見了美國特使威科夫（Steve Witkoff）。

普亭會見美特使！向川普釋出「額外訊號」 克宮證實美俄將通話

俄羅斯克里姆林宮14日表示，普亭總統前一天晚間在莫斯科會見了美國特使威特克夫（Steve Witkoff），現在預期將與...

給喘息空間？美烏提「停火30天」草案 普亭外交政策助理冷回應

俄羅斯總統普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）13日表示，俄烏戰爭停火30天，只會給烏克蘭軍隊提供喘息...

川普：與普亭談話富有成效 有望結束俄烏戰爭

美國總統川普今天表示，美方昨天與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）進行了「富有成效的」討論，「有非常好的機會」...

俄烏分歧 美主導停火陷窘境

英國廣播公司（ＢＢＣ）十四日報導，俄烏回應顯示雙方已出現明顯分歧。烏克蘭希望分兩階段協議，先迅速停火然後談論長期解決方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。