下馬威？美特使乾等8小時才進克宮 普亭1動作釋訊息「我才是老大」

俄羅斯克里姆林宮14日表示，普亭總統前一天晚間在莫斯科會見了美國特使威科夫（Steve Witkoff）。

英國天空新聞報導，威科夫車隊來回莫斯科地區伏努科沃機場（Vnukovo Airport）的影片片段顯示，威科夫僅停留在莫斯科約12小時。他大部分時間都在等待，回去時又帶著一份普亭的要求清單。天空新聞分析，這似乎是典型的普亭權謀。

天空新聞指出，威科夫在13日的午餐時間抵達莫斯科，無所事事等了至少8個小時，才被請進克里姆林宮。

普亭顯然忙著和白俄羅斯總統魯卡申柯會面。克里姆林宮發言人佩斯科夫12日表示，普亭和魯卡申柯將於本周在莫斯科會談。天空新聞寫道，尚不確定魯卡申柯訪俄的時間是否是故意如此安排，但這肯定不像是巧合，反而感覺像是典型的普亭權謀。

普亭不喜歡被逼到絕境或受人指使，特別是在自己的勢力範圍。天空新聞指出，這像是在向美國傳遞一個訊息，我是老大，我制定時間表，我不對任何人負有義務。

普亭最終仍有和威科夫會面。尚不清楚他們之間談話的時間及確切細節，但仍可以根據普亭當天傍晚的言論做出猜測。普亭與魯卡申柯召開聯合記者會時明確表示，只有得到回報他才會簽署停火。普亭關於衝突「根本原因」的暗示，俄國的所有紅線依舊存在，烏克蘭不能加入北約、北約不能派軍擔任維和部隊，及俄國保有已占領的領土。

俄媒「燈塔廣播電台」（Radio Mayak）報導，普亭在克里姆林宮的會談於當地時間14日凌晨1時30分結束。威科夫在約半小時後回到伏努科沃機場，離開俄國。他似乎帶著一份普亭的要求清單，而非協議。天空新聞指出，現在由美國總統川普決定下一步該怎麼做。