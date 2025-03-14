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川普曝美俄討論狀況 「強烈請求」普亭饒過被包圍烏軍性命

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普13日在白宮橢圓辦公室會見北約秘書長呂特（未入鏡）。歐新社
美國總統川普13日在白宮橢圓辦公室會見北約秘書長呂特（未入鏡）。歐新社

美國川普14日早上在自家社群媒體平台Truth Social發文，「強烈請求」俄羅斯總統普亭饒過「被包圍」的烏克蘭部隊性命。

根據天空新聞報導與貼文，川普寫到，「我們昨天與俄羅斯總統普亭進行了非常良好且富有成效的討論，這場可怕血腥的戰爭有非常好的機會，終於可以結束」。

不過，川普話鋒一轉指出，「但是，就在這個非常時刻，數千名烏克蘭士兵被俄羅斯軍隊完全包圍了，處於一個非常糟糕與脆弱的境地」。天空新聞指出，川普此處提到的烏軍可能在俄羅斯的庫斯克州，當地俄軍一直向烏軍發動攻擊。

川普表示，「我已強烈請求普亭總統，讓他們的生命得以保全。這將是一場可怕的大屠殺，自第二次世界大戰後從沒見過，上帝保佑他們所有人！！！」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 烏克蘭 美國

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