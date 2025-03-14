普亭會見美特使！向川普釋出「額外訊號」 克宮證實美俄將通話

俄羅斯克里姆林宮14日表示，普亭總統前一天晚間在莫斯科會見了美國特使威特克夫（Steve Witkoff），現在預期將與川普總統就烏克蘭可能停火進行會談。

紐約時報與俄羅斯官媒衛星通訊社報導，克宮發言人佩斯科夫告訴記者，經過最近幾天的一連串外交活動，「毫無疑問，有理由」對解決戰爭的前景保持「謹慎樂觀的態度」， 呼應了美國國家安全顧問沃茲發表的類似樂觀言論，也表明俄方渴望與美方就烏克蘭問題保持談判。

佩斯科夫表示，威特克夫已「向俄羅斯方面提交了更多資訊」，而普亭總統通過威特克夫「向川普總統傳遞了訊息與和額外的訊號」，但只有在威特克夫向川普做過簡報，且俄羅斯和美國領導人打電話交談後，外交往來的結果才會變得明朗。佩斯科夫補充指出，川普與普亭通話的時間尚未確定。

佩斯科夫表示，「在威特克夫先生將他在莫斯科收到的所有訊息傳遞給他的國家元首後，我們將在之後確定對話的時間，雙方都有需要此類（俄美總統之間）交談的共識」。

根據此前新聞，普亭13日在克宮記者會上回應美國提議俄烏30天停火時表示，「我們同意停止敵意的提議。這個想法本身是正確的，我們當然支持，但有些問題需要討論」。

普亭指出，停火應該是為了長期和平並藉此消除這場危機的根源。他質疑，在俄方掌控庫斯克州局勢的情況下，美國提議停火對烏方有利，烏軍可能藉機進行強制動員和組織武器供應，需要設立機制處理可能違反停火的情況。

普亭表示，可能很快會與川普通話。川普則回應，他很樂意與普亭通話，還說普亭的說法顯示「前景樂觀」，希望莫斯科能「做出正確的事」。