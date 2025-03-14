快訊

母親發聲！金賽綸生前痛苦24小時無法睡 靈堂還被偷拍

鋒面來襲！明起全台溼答答「雨連下2天」 下周低溫恐跌破10度

地牛翻身！18：50台東發生規模4.0地震 最大震度4級

普亭熱線沙國王儲！討論解決烏克蘭衝突 克宮聲明感謝調停

中央社／ 莫斯科/利雅德14日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼通電話。 美聯社
俄羅斯總統普亭與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼通電話。 美聯社

克里姆林宮今天說，俄羅斯總統普亭沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼通電話，討論烏克蘭衝突的可能解決方案。沙國外交部表示，王儲支持結束烏克蘭戰爭所有倡議。

普亭（Vladimir Putin）昨天說，他對華府提出俄烏停火30天計畫存有「嚴重質疑」，不過他還說，莫斯科已準備好與美國總統川普討論這個問題。

法新社報導，克里姆林宮發布聲明表示，普亭告訴穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），他「非常感謝沙烏地阿拉伯的調停努力」，沙烏地阿拉伯2月18日主持俄羅斯和美國官員的會談。

聲明中說，穆罕默德．沙爾曼「指出解決烏克蘭危機的重要性，表示願意繼續盡一切可能促成俄美關係正常化」。

烏克蘭支持美國提出與俄羅斯停火30天的建議，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）昨天抵達莫斯科，預定將向俄羅斯提出停火建議。

另外，沙烏地阿拉伯外交部發布聲明表示，穆罕默德．沙爾曼今天告訴普亭，沙國支持結束烏克蘭戰爭的「所有倡議」。美國和烏克蘭日前在沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah）會談，並提出停火30天的建議。

聲明說，穆罕默德．沙爾曼在與普亭通話時重申沙國「致力於促進對話，並支持一切用來實現政治解決的倡議」。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 沙烏地阿拉伯 烏克蘭

延伸閱讀

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

美俄談結束烏克蘭戰爭 歐盟外長：如同跟賓拉登商議

捷克參議長維特齊：讓烏克蘭孤立 我們終將自食其果

日相石破茂：盼不留下錯誤教訓結束俄烏戰爭

相關新聞

稱讚攏是假？外媒爆普亭團隊真實想法 認為川普「軟弱易操縱」

美國總統川普長久以來堅稱和俄羅斯總統普亭關係良好。儘管川普和普亭在公開場合的言論相對來說是互相稱讚，但俄方私下對於川普可...

美烏提停火30天 澤倫斯基幕僚長：不同意戰爭變「凍結衝突」

烏克蘭和美國日前聯合提議俄烏戰爭停火30天，但烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）13日表示，烏克...

給喘息空間？美烏提「停火30天」草案 普亭外交政策助理冷回應

俄羅斯總統普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）13日表示，俄烏戰爭停火30天，只會給烏克蘭軍隊提供喘息...

普亭熱線沙國王儲！討論解決烏克蘭衝突 克宮聲明感謝調停

克里姆林宮今天說，俄羅斯總統普亭與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼通電話，討論烏克蘭衝突的可能解決方案。沙國外交部表示，...

普亭拋與川普談烏克蘭協議 北京：願續發揮建設性作用

俄羅斯總統普亭已提議與美國總統川普針對烏克蘭停火協議舉行會談，對此大陸外交部表示，希望各方能夠通過對話談判達成一個公平持...

普亭未立即同意停火協議 川普：若拒絕 全世界失望

俄羅斯總統普亭13日對美國和烏克蘭的停火共識表示「原則上」支持，但他認為應該要討論衝突的根源，並未立即同意美國和烏克蘭達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。