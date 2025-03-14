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稱讚攏是假？外媒爆普亭團隊真實想法 認為川普「軟弱易操縱」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（左）和俄羅斯總統普亭（右）2018年7月在芬蘭赫爾辛基舉行峰會時握手。路透社
美國總統川普（左）和俄羅斯總統普亭（右）2018年7月在芬蘭赫爾辛基舉行峰會時握手。路透社

美國總統川普長久以來堅稱和俄羅斯總統普亭關係良好。儘管川普和普亭在公開場合的言論相對來說是互相稱讚，但俄方私下對於川普可能有不同觀點。

華盛頓郵報援引歐洲一名情資官員的說法指出，普亭團隊認為川普軟弱、缺乏原則且可能容易被操縱。

這位官員還表示，如果俄烏雙方達成永久停火，俄方將可能恢復使用「混合」和非軍事手段破壞烏克蘭。他說：「2022年之所以會發生俄國侵烏，是因為混合手段沒有帶來成果。」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 烏克蘭 美國 華盛頓郵報

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