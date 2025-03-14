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美烏提停火30天 澤倫斯基幕僚長：不同意戰爭變「凍結衝突」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克11日在沙烏地阿拉伯吉達接受採訪。路透
烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克11日在沙烏地阿拉伯吉達接受採訪。路透

烏克蘭美國日前聯合提議俄烏戰爭停火30天，但烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）13日表示，烏克蘭不會同意將俄羅斯發動的全面戰爭以凍結衝突的方式解決。

路透與基輔獨立報報導，莫斯科2014年兼併克里米亞半島，並且派出代理人進入烏東以來，基輔常常指責俄羅斯試圖在烏克蘭製造「凍結衝突」（frozen conflict）；根據此前新聞，凍結衝突通常理解為交戰雙方沒達成正式和平協議下長期對峙。

葉爾馬克上電視提到美烏雙方在吉達的討論時指出，「我們說得非常清楚，我們永遠不會同意凍結衝突，我們非常反對」，並指美國也反對凍結衝突，

葉爾馬克也表示，烏克蘭與美國已達成共識，歐洲代表肯定會參與和平進程，「最重要的是，烏克蘭並不孤單，烏克蘭與夥伴同在」。他說，「我們與美國夥伴達成一致，歐洲代表一定會參與和平進程」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 美國

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