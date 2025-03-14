快訊

中伊俄會晤解決伊朗核問題 王毅點名美國「早日回歸復談」

傅崐萁競選小物違法？「她」也曾送指甲剪套組 桃檢早簽結

金賽綸媽媽發聲！怒控金秀賢「公然說謊」 預告公開更猛照片

普亭拋與川普談烏克蘭協議 北京：願續發揮建設性作用

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部14日針對俄方提議與美方就談烏克蘭停火協議表示，大陸願意同國際社會一道為最終化解危機，實現持久和平，繼續發揮建設性的作用。圖為2018年美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭會晤。（美聯社）
大陸外交部14日針對俄方提議與美方就談烏克蘭停火協議表示，大陸願意同國際社會一道為最終化解危機，實現持久和平，繼續發揮建設性的作用。圖為2018年美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭會晤。（美聯社）

俄羅斯總統普亭已提議與美國總統川普針對烏克蘭停火協議舉行會談，對此大陸外交部表示，希望各方能夠通過對話談判達成一個公平持久、有約束力，並被各當事方所接受的和平協議。大陸願意同國際社會一道為最終化解危機，實現持久和平，繼續發揮建設性的作用。

3月14日大陸外交部發言人毛寧作上述表示。她提到，在烏克蘭危機問題上，大陸始終堅持大陸國家主席習近平提出的「四個應該」，也就是各國的主權領土完整都應該得到尊重，聯合國的憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理的安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

毛寧強調，「我們希望各方能夠通過對話談判達成一個公平持久、有約束力，並被各當事方所接受的和平協議」。她並指，大陸願意同國際社會一道為最終化解危機，實現持久和平，繼續發揮建設性的作用。

另就外媒記者提問，歐盟外交與安全事務高級代表卡拉斯13日聲稱，美歐打貿易戰中國大陸會在一旁「大笑」，毛寧對此則指，大陸多次強調關稅戰、貿易戰沒有贏家。「美歐之間如何相處，中方不做評論，但是我們反對拿中國說事兒」。她強調，美歐都是世界重要的經濟體，有責任維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，而不是轉嫁矛盾。

此外，大陸國防部發言人張曉剛14日下午對於美方稱中國大陸可能正在建造大型核動力航母，且與美軍航母噸位相當一事，回應指出，「媒體有關報導純屬猜測。需要說明的是，我們始終根據國家安全需要和裝備技術發展情況綜合考慮航母建設問題」。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 毛寧 烏克蘭 美國 習近平

延伸閱讀

普亭未立即同意停火協議 川普：若拒絕 全世界失望

紐時：川普上任50天 毀美80年國際架構 盟友互信難修補

北約秘書長會川普：歐洲將增國防支出 還有很多事可做

川普揚言制裁但投鼠忌器 被普亭看破手腳老神在在

相關新聞

川普揚言制裁但投鼠忌器 被普亭看破手腳老神在在

美國總統川普揚言俄國總統普亭若不配合停火，將蒙受嚴厲的金融打擊措施。2022年2月俄國全面入侵烏克蘭後，以美國為首的G7...

給喘息空間？美烏提「停火30天」草案 普亭外交政策助理冷回應

俄羅斯總統普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）13日表示，俄烏戰爭停火30天，只會給烏克蘭軍隊提供喘息...

普亭拋與川普談烏克蘭協議 北京：願續發揮建設性作用

俄羅斯總統普亭已提議與美國總統川普針對烏克蘭停火協議舉行會談，對此大陸外交部表示，希望各方能夠通過對話談判達成一個公平持...

普亭未立即同意停火協議 川普：若拒絕 全世界失望

俄羅斯總統普亭13日對美國和烏克蘭的停火共識表示「原則上」支持，但他認為應該要討論衝突的根源，並未立即同意美國和烏克蘭達...

俄智庫報告：俄停戰條件嚴苛 川普上台百日內難達和平

俄羅斯總統普亭13日表示，他不支持烏克蘭立即停火，但不排除永久結束戰爭，只是要為和平進行更多討論。華爾街日報報導，因俄軍...

俄收復庫斯克被占關鍵城鎮 烏失去唯一領土談判籌碼

俄羅斯國防部13日表示，俄軍已收復烏克蘭在俄國庫斯克州(Kursk)占領的最大城鎮蘇賈(Sudzha)；有線電視新聞網(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。