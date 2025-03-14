美媒：克宮列拒絕往來戶 川普俄烏特使神隱

美國國家廣播公司引述一名美方及一名俄方官員披露，在莫斯科方面表明不喜歡美國總統川普的俄烏特使凱洛格後，後者被排除於俄烏止戰的高層談判之外。

國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，無論2月18日在沙烏地利雅德舉行的美俄高層會談，還是11日於沙國吉達舉行的美烏高層會談，川普俄烏議題特使、退役中將凱洛格（Keith Kellogg）都缺席，引人側目。

一名知情克里姆林宮想法的俄方官員告訴國家廣播公司，俄國總統蒲亭覺得凱洛格太親烏。據這位官員的說法，「凱洛格是前美軍將領，與烏克蘭太靠近。這不是我們要的那類人，也不符合我們期待的標準」。

另一同樣不願具名的川普政府官員證實，俄方不希望凱洛格參與相關會談，但他不清楚俄方是何時向白宮傳達此事。

現年80歲的凱洛格是堅定的川普支持者，曾於川普第一任內擔任多項職務，包括時任副總統彭斯的國安顧問。

他在一篇發表於美國優先政策研究所（America FirstPolicy Institute）的論文裡建議，為結束俄烏戰爭，美國應武裝烏克蘭強化烏方防衛能力，確保「俄國不會再進逼，也不會在達成停火或和平協議後再啟戰端」美國優先政策研究所是為行銷川普政見而成立的智庫。

凱洛格也寫到「然而若想得到日後美國軍援，烏克蘭得參加與俄國的和平談判」。

如今凱洛格的角色不明。白宮國家安全會議發言人修伊特（James Hewitt）表示，凱洛格仍是俄烏事務團隊重要一員，「尤其在與歐洲盟國談判這塊」。

英國天空新聞（Sky News）指出，反而是房地產業出身、獲川普任命為中東特使的魏科夫（SteveWitkoff）這段時間積極參與俄烏事務，儼然已成川普的地緣政治交易媒合執行長。

魏科夫先是2月11日到莫斯科與蒲亭會談3個半小時，促成美國公民佛蓋爾（Marc Fogel）獲釋；在烏克蘭同意美方提出的30天停火後，他13日再次抵達莫斯科與蒲亭會談。

67歲的魏科夫投身房地產開發前是房地產律師，他與川普相識超過30年，兩人初相識是在一間紐約房地產公司，當時川普是這間公司的客戶。兩人之後往來甚密，並因都熱愛高球而深厚情誼，去年9月川普在自家高球俱樂部險二度遇刺時，魏科夫正是陪他打球者之一。