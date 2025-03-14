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川普揚言制裁但投鼠忌器 被普亭看破手腳老神在在

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
俄國總統普亭（左）與美國總統川普（右）間的博弈，存在許多變數。美聯社
俄國總統普亭（左）與美國總統川普（右）間的博弈，存在許多變數。美聯社

美國總統川普揚言俄國總統普亭若不配合停火，將蒙受嚴厲的金融打擊措施。2022年2月俄國全面入侵烏克蘭後，以美國為首的G7以及歐盟祭出多輪經濟制裁，限制俄國在國際資本市場融資的管道。現在，川普手上還有甚麼牌？能打或敢打嗎？

歸根究柢，能源是俄國主要的金流，即使受到美歐制裁，只要有中國和印度這兩大買家，俄國就不用太操心。負責海上運送俄國石油及天然氣的幽靈船隊（ghost fleet）因註冊資料不詳而得名，成為川普僅存可以下重手的目標，由數百艘油輪及天然氣輪組成。烏克蘭老早就呼籲攔查幽靈船隊，斬草除根。

假如杜絕幽靈船隊，國際原油市場的生產量估計會減少10%，這是智庫「歐洲政策分析中心」（Cepa）高級研究員柯理楊德（Alexander Kolyandr）的研究；美國也可以祭出二級制裁，就是制裁向俄國購買油氣的中、印。只是，這樣的做法都會導致國際油價上升，最後都會轉嫁到美國消費者身上。已經被高物價引發的民怨搞得灰頭土臉的川普，絕對不會搬石頭砸自己腳，還是賭一口氣？

普亭也知道這點，所以和美方談判暫時停火時，將解除對俄國出口商品的部分制裁列為條件，烏克蘭則呼籲加強制裁力道。對於要遏制物價上揚的川普政府，選擇其實不多。

因此，外界該如何看待白宮威脅的新制裁措施？柯理楊德悠悠表示：「你高興的話，可以稱之為虛張聲勢，也可以認為是胡說八道」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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