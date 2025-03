普丁「原則上支持」美停火提議 欲與川普談細節

俄羅斯總統普丁週四(3月13日)在克裡姆林宮回應美國的30天停火提議,稱他原則上支持,但希望釐清一些細節。

普丁說:「這個想法本身是正確的,我們當然支持……但若要繼續推進,前提是停火要能夠帶來長期和平,並消除這場危機的原始原因。」

普丁主張,必須確保烏克蘭不只是想利用停火期間重新整頓備戰,因此俄方有必要跟美方討論更多細節,而且他可能再跟美國總統川普通話。他也感謝川普對俄烏和平的關注。

此前,烏克蘭和美國代表在沙烏地阿拉伯談判;雙方聯合聲明指,烏方已準備好接受美國提議。

不過,普丁聲稱烏克蘭之所以對此感興趣,是因為當前烏克蘭在戰場上的形勢不利,特別是在俄烏邊境的庫爾斯克州(Kursk)。

「如果我們停止攻勢30天,意思是什麼?」普丁反問道:「那裡(庫爾斯克)的所有人都會離開、不再戰鬥嗎?」

普丁12日才剛造訪庫爾斯克前線,少見的身穿一襲迷彩服。庫爾斯克本屬俄國,烏克蘭去年8月突襲邊境、佔領該區大片土地,希望藉此爭取到更多與普丁談判的籌碼;然而,過去一週以來,俄軍又奪回許多領土。

據華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)13日的評估報告,俄軍如今已重新掌控了庫爾斯克州的蘇賈(Sudzha)。烏克蘭軍隊總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)表示,俄軍發動的一系列空襲幾乎已徹底摧毀蘇賈。他並未證實烏軍是否已失去該城控制權,僅稱烏克蘭正在「把軍隊調往更具優勢的戰線」。

專家:普丁不願對川普說不

地緣政治智庫「席維拉多政策加速器」(Silverado Policy Accelerator)總監阿爾佩羅維奇(Dmitri Alperovitch)告訴DW,臨時停火可能很快就會實現,但不代表戰爭完全結束。

阿爾佩羅維奇指出,談判雙方分歧仍然非常大,尤其因為美國的提議並沒有對普丁先前的一些重大要求做出讓步,例如阻擋烏克蘭加入北約和歐盟。「川普會非常關心要怎麼達到停火……他會嘗試對烏克蘭提出很多條件,來實現30天的停火。」

在阿爾佩羅維奇看來,普丁的想法是「現在不能跟川普說不」,因為他最終希望美國能停止對俄國的制裁。「更大的獎賞,則是美國和俄羅斯之間的關係改善……普丁可能覺得,『我不能站在川普對立面,我要接他的球,要說好,但附上很多條件』。」

川普政府尋求以外交管道終戰的同時,也發出隱約的威脅。美國財政部長貝森特(Scott Bessent)13日向美國全國廣播公司商業頻道(CNBC)表示,川普「願意對(俄烏)雙方都施加最大的壓力」,例如對俄羅斯實施最大規模的制裁。

針對烏克蘭的施壓,美國曾短暫停止軍事援助和情資共享,但在沙烏地會談之後恢復。

川普:非常有希望

13日,川普在白宮會晤北約秘書長呂特(Mark Rutte)。會議開始前,川普回應普丁的表態,形容「非常有希望」,但是「還不完整」。他說最終協議仍有很多細節要談,而如果俄方不同意,「對這個世界是非常令人失望的時刻」。

川普表示會考慮跟普丁見面。「我很樂意見他或跟他討論,但首先要先盡快把這解決……希望他們會做正確的事。」

美國的中東特使威特克夫(Steve Witkoff)13日下午已抵達莫斯科,正與俄國代表討論美國的提案。美國網媒Politico引述俄國官媒《消息報》(Izvestia)稱,威特克夫13日晚上將與普丁會面。

美國全國廣播公司(NBC)則有消息指,川普的俄烏特使凱洛格(Keith Kellogg)遭俄方要求排除在美俄高層談判之外,因為普丁認定他「跟烏克蘭走得太近」。

澤倫斯基:普丁準備拒絕停火

對於普丁的說法,烏克蘭總統澤倫斯基在他的每日例行演說表示,俄方「基本上是準備要拒絕」停火協議。他認為普丁「不敢直接跟川普他想繼續打仗」,所以才要對停火提出很多先決條件,「這樣一來就不會有任何成果,或至少可以盡可能拖延時間」。

澤倫斯基稱,普丁經常如此,「不會直接說不,但要確保所有事情都拖延下去,正常的解決辦法就變得不可能達到」。

烏克蘭一貫的立場是,真正的和平協議必須包含歐美提供的安全保證,確保俄羅斯未來不會再次破壞協議、進犯烏克蘭。川普政府至今並未明確表態會在協議內納入此條款。俄羅斯則多次對歐美給烏克蘭安全保證的想法表示反對,而且無意歸還克裡米亞及烏克蘭東部的4個俄國佔領區。

歐盟外交政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)13日在加拿大參加七大工業國集團(G7)外長會。卡拉斯向路透社表示,美方稱俄國確實可能是想透過戰場局勢來模糊焦點,拖延停火談判。她也重申,把領土送給俄國是烏克蘭的紅線。

(美聯社、路透社、法新社等)

