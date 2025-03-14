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俄國首回應 川普肯定普亭原則上支持俄烏停火
俄羅斯總統普亭13日表示，俄國原則上支持美國對俄烏戰爭提出的停火提議，但認為細節還要再討論；美國總統川普13日說，這是非常有保證的發言，但認為普亭的發言還不夠完整。
川普13日與北約秘書長呂特（Mark Rutte）在白宮會面。
根據路透社報導，普亭13日表示，俄國支持美國的停火提議，但認為任何停戰協議都必須談及衝突的根源，許多細節必須做釐清。
川普表示，普亭的發言非常有保證（promising），並表示，他希望莫斯科會做正確的事情。
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