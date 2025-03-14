普亭：支持與烏克蘭停火30天 如何實施有待討論

俄羅斯總統普亭13日表示，他對烏克蘭停火30天的想法持開放態度，但仍有許多「問題」必須解決。

紐約時報報導，普亭說：「這個想法本身是正確的，我們絕對支持。但我們需要討論一些問題，我認為我們需要與美國同事和合作夥伴一起討論這些問題」。

他說，這些問題包括占領俄羅斯庫斯克部分地區的烏克蘭軍隊命運，烏克蘭是否能夠在30天停火期間繼續接收軍火運輸，以及如何監督和執行停火。

這是普亭首次公開談及停火方案。他稍後將與美國總統川普的特使威科夫會面。普亭表示，他可能很快會與川普通話。