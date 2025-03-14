俄停戰條件苛刻 短期難和平

路透報導，俄羅斯向美國提出一系列結束俄烏戰爭並重啟與華府關係的條件，華盛頓郵報也披露一份與俄國官方關係密切的莫斯科智庫報告，提出結束俄烏戰爭的苛刻條件。報告稱美國總統川普盼上任一百天內達成俄烏和平的想法「不可能實現」，指烏克蘭危機的和平解決方案「在二○二六年之前都不會出現」。

路透說，先前俄方條件包括基輔不加入北約、不在烏克蘭部署外國軍隊以及國際社會承認克里米亞和烏東四州屬於俄國。近年來，俄羅斯還要求美國和北約須解決所謂的戰爭「根源」，包括北約東擴。

華郵披露一份與俄羅斯聯邦安全局（ＦＳＢ）關係密切的莫斯科智庫報告，報告否決所有向烏克蘭派遣維和部隊計畫，堅持俄國占領的烏克蘭土地主權需被承認。報告呼籲在烏國東北等俄烏邊境建立緩衝區，在靠近克里米亞的烏南建立非軍事區。這恐衝擊烏國黑海港市敖德薩。

這份報告是俄國於二月十八日美俄高層於沙國會面前提出，報告內容反映莫斯科內部共識。

報告提出俄國可利用美中、美歐間緊張來增強俄方談判地位，也舉出美國可獲取俄羅斯礦產資源的途徑，包括在烏克蘭俄占區如烏東頓巴斯，內容特別提到頓巴斯蘊藏稀土資源。

報告指俄國可承諾不在與歐盟接壤的白俄羅斯部署「榛果樹」中程彈道飛彈，換取美國同意不在歐陸部署新型飛彈系統。報告還建議俄國停止提供武器給對美國「不友好」國家，換取美國停止軍援烏克蘭。

這份報告否決川普俄烏特使凱洛格所提初步和平倡議，當中一項是烏克蘭放棄被俄羅斯所占領土，且同意日後不透過軍事或外交收復失地。

報告認為凱洛格的提議不足以達成永久和平，堅持俄國新占地主權必須被承認，否則一旦美國改朝換代，衝突可能復燃。

報告同時也認為當前基輔政權「需要徹底拔除」，認為向烏克蘭派駐維和部隊「絕對不必要」，因為這類部隊將會被「西方牢牢掌控」。俄國「絕對不接受」達成和平協議後美國繼續武裝烏克蘭，也不同意烏克蘭日後繼續維持當前的一百萬兵力規模。