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俄拒停火 不給烏喘息空間
俄羅斯總統普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）十三日拒絕美國斡旋的俄烏停火草案，表示停火卅天只會給烏克蘭喘息空間。
路透報導，烏沙科夫表示，他十三日與美國白宮國家安全顧問沃茲談過，說明俄方對美烏日前討論的停火草案看法。
烏沙科夫表示，「我表明我們的立場，這只不過是給烏軍一個暫時的喘息，僅此而已」。他說，俄羅斯正在尋求一個考慮到俄方利益的長期解決方案。
烏沙科夫說，「依我看，在這種情況下，沒有人需要任何模仿和平行動的步驟」。他還表示，不可在解決危機的背景下討論烏克蘭加入北約，美方也了解烏克蘭加入北約完全免談。
美國與烏克蘭高層日前在沙烏地阿拉伯會談，烏克蘭同意美國提出的停火卅天方案。美國總統川普的特使威科夫十三日已抵達莫斯科，與俄方當面商議此事。
華爾街日報說，俄軍目前在戰場上逐漸推進，沒有停戰誘因。
俄羅斯國防部宣布，俄軍已將烏軍趕出越界入侵庫斯克州占領的關鍵據點蘇賈（Sudzha），俘虜數百名烏軍。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基承認該地區「局勢困難」，烏克蘭將在「合理且必要」的情況下堅守防線。
美聯社指出，去年八月烏克蘭越界入侵庫斯克，意在抵銷烏東前線不斷傳來的不利消息，引誘俄軍離開烏東戰場，同時取得和談籌碼，但並未顯著改變戰爭態勢。
俄國總統普亭先前已表示，對暫時休戰不感興趣。普亭十二日身著軍服，視察庫斯克前線附近的一處指揮部，讚揚俄軍收復遭烏軍占領的大部分國土，也指示俄軍必須「盡快」擊敗入侵庫斯克的烏軍。這是烏軍入侵庫斯克以來，普亭首度赴當地視察。
普亭坐在會議桌旁，聽取俄軍參謀總長吉拉西莫夫報告。普亭感謝部隊的努力，並稱考慮沿著毗鄰烏克蘭的邊境設立「安全區」。他還要求在庫斯克州活捉的烏軍根據俄羅斯法律，以恐怖分子身分對待與起訴。
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