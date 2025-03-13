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稱美提俄烏停火30天是「試探」 白俄總統魯卡申柯：美國肯定無應對計畫

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯總統普亭（右）和白俄羅斯總統魯卡申柯（左）13日在俄國莫斯科克里姆林宮會談。圖／美聯社
俄羅斯總統普亭（右）和白俄羅斯總統魯卡申柯（左）13日在俄國莫斯科克里姆林宮會談。圖／美聯社

英國天空新聞報導，白俄羅斯總統魯卡申柯和俄羅斯總統普亭於莫斯科進行會談，兩人將召開聯合記者會。不過，魯卡申柯稍早接受媒體訪問，談到美國提出的俄烏停火30天，他稱美國沒有應對烏克蘭戰爭的相關計畫，提出停火只是在試探。

魯卡申柯表示：「我可以非常肯定地說，美國人對於烏克蘭衝突沒有任何計畫。肯定沒有。那麼他們在做什麼，他們是在試探。那這一方想要什麼？另一方又想要什麼？我們今天會談論這個議題。普亭會告訴我。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 白俄羅斯 魯卡申柯

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