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「關乎國家安全」瑞典將資助逾45億元 協助烏克蘭重建發展

中央社／ 斯德哥爾摩13日綜合外電報導
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已持續3年多，瑞典國際發展合作部長度沙今天說，將提供逾14億瑞典克朗（約新台幣45億3000萬元）來幫助烏國重建與發展。圖為基輔為陣亡士兵舉行葬禮。圖／美聯社
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已持續3年多，瑞典國際發展合作部長度沙今天說，將提供逾14億瑞典克朗（約新台幣45億3000萬元）來幫助烏國重建與發展。圖為基輔為陣亡士兵舉行葬禮。圖／美聯社

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已持續3年多，瑞典國際發展合作部長度沙今天說，將提供逾14億瑞典克朗（約新台幣45億3000萬元）來幫助烏國重建與發展，並用於急迫的人道需求。

路透社報導，瑞典援助內容包括支持烏克蘭重建被毀壞的基礎設施，還有排雷作業和醫療衛生工作人員培訓。

度沙（Benjamin Dousa）於記者會表示：「支持烏克蘭不僅事關團結，也關乎瑞典的安全。」

另外，芬蘭國防部今天稍早也宣布，將對烏克蘭提供新一輪軍事援助，價值大約2億歐元（約新台幣72億元），其中包含火砲彈藥，以幫助烏國抵禦俄羅斯的軍事侵略。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 瑞典

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