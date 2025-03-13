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波蘭總統籲美國在其境內部署核武 恐被俄國視為「高度挑釁」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
波蘭總統杜達7日在首都華沙的眾議院向媒體發表聲明。圖／歐新社
波蘭總統杜達7日在首都華沙的眾議院向媒體發表聲明。圖／歐新社

政治新聞網站Politico報導，波蘭總統杜達呼籲美國在波蘭領土部署核武，阻止俄羅斯未來侵略歐洲。然而，這項請求可能被俄國認為是高度挑釁。

杜達13日接受英國金融時報訪談時表示，美國總統川普可將存放在西歐國家和美國的核武轉移到波蘭，並稱他和川普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）近期討論過這個提議。

杜達告訴金融時報：「我認為不僅時機已到，且若那些武器已經在這裡，局勢會更安全。」

杜達表示：「北約邊境1999年向東移動，因此26年後，北約基礎設施也應該向東轉移。對我而言，這是顯而易見的。俄國將核武轉移到白俄羅斯時沒有猶豫。他們沒有徵求任何一方允許。」

杜達上月回應德國候任總理梅爾茨的談話稱，如果德國不想要美軍駐紮，波蘭「非常樂意」接納美軍。梅爾茨當時警告，川普政府不在乎歐洲，歐洲各國迫切需要加強防衛。

杜達的政敵、波蘭總理圖斯克7日在國會演說表示，波蘭必須考慮取得核武，將要求全國成年男性接受軍事和戰爭訓練，希望將軍隊規模擴至50萬，國防開支占GDP比率提升到5%。

金融時報指出，杜達同意圖斯克的觀點，也就是如果波蘭無法尋求美國核武保護傘保護，可尋求法國核武保護，但杜達否認波蘭自行發展核武的可能。他說：「我認為這將會花數十年。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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