聽新聞
0:00 / 0:00
給喘息空間？美烏提「停火30天」草案 普亭外交政策助理冷回應
俄羅斯總統普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）13日表示，俄烏戰爭停火30天，只會給烏克蘭軍隊提供喘息空間。
路透報導，烏沙科夫接受電視採訪時表示，他13日與美國國家安全顧問沃茲談過，並闡述俄方對美烏日前討論的停火草案看法。
烏沙科夫表示，「我已經表明了我們的立場，這只不過是給烏軍一個暫時的喘息，僅此而已」，並補充指出，俄羅斯正在尋求一個考慮到俄方利益與關切的長期解決方案。
烏沙科夫說，「依我看，在這種情況下，沒有人需要任何模仿和平行動的步驟」。
衛報轉述，烏沙科夫還表示，不可在解決危機的背景下討論烏克蘭加入北約，俄羅斯希望美國考慮其要求，也向美方談判代表表達自己的關切。BBC報導，烏沙科夫還說，俄羅斯和美國之間的「正常意見交換」正在「以平靜的方式進行」，且美方了解烏克蘭加入北約免談(out of the question)。
路透指出，烏沙科夫的言論似乎表明，對莫斯科而言，美國提出、烏克蘭原則上同意的30天停火草案，以當前形式不可接受。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言