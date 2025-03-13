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給喘息空間？美烏提「停火30天」草案 普亭外交政策助理冷回應

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統助理烏沙科夫2024年5月9日在莫斯科出席普亭總統與古巴總統狄亞士－卡奈的會面。資料照片。路透
俄羅斯總統助理烏沙科夫2024年5月9日在莫斯科出席普亭總統與古巴總統狄亞士－卡奈的會面。資料照片。路透

俄羅斯總統普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）13日表示，俄烏戰爭停火30天，只會給烏克蘭軍隊提供喘息空間。

路透報導，烏沙科夫接受電視採訪時表示，他13日與美國國家安全顧問沃茲談過，並闡述俄方對美烏日前討論的停火草案看法。

烏沙科夫表示，「我已經表明了我們的立場，這只不過是給烏軍一個暫時的喘息，僅此而已」，並補充指出，俄羅斯正在尋求一個考慮到俄方利益與關切的長期解決方案。

烏沙科夫說，「依我看，在這種情況下，沒有人需要任何模仿和平行動的步驟」。

衛報轉述，烏沙科夫還表示，不可在解決危機的背景下討論烏克蘭加入北約，俄羅斯希望美國考慮其要求，也向美方談判代表表達自己的關切。BBC報導，烏沙科夫還說，俄羅斯和美國之間的「正常意見交換」正在「以平靜的方式進行」，且美方了解烏克蘭加入北約免談(out of the question)。

路透指出，烏沙科夫的言論似乎表明，對莫斯科而言，美國提出、烏克蘭原則上同意的30天停火草案，以當前形式不可接受。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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