烏克蘭點頭「停火30天協議」 俄國外交部：最快13日與美磋商

烏克蘭已同意美國提出的與俄羅斯停火30天的建議，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃表示，針對這項倡議，俄羅斯準備與美國展開會談，最快今天就會與美方接觸。

路透社報導，烏克蘭與美方外交高層11日於沙烏地阿拉伯會晤後說，準備接受30天停火，而美方表示，將向莫斯科當局提出這項方案。

沙卡洛娃（Maria Zakharova）說：「針對這些倡議，我們準備在接下來與美國的接觸中展開討論，並且可能最快在今天就會展開這方面的接觸。」

根據路透社另一篇報導，俄羅斯已向美方提出條件，以結束俄烏戰爭並且重啟與華府的關係。對此，克里姆林宮（Kremlin）今天不予置評。

知悉內情的兩位人士告訴路透社，過去3週，俄羅斯與美國官員透過面對面以及線上對話，討論了莫斯科方面所提出的條件。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我無法證實相關報導，也不予置評。」

他表示：「我只能再次重申，（有）很多的消息與事實不符，只有一小部分屬實。」

烏克蘭11日同意美國提出的與俄羅斯停火30天的建議後，美國總統川普（Donald Trump）次日指出，美方談判代表正前往俄國，他希望俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會接受這項方案。