烏克蘭點頭「停火30天協議」 俄國外交部：最快13日與美磋商
烏克蘭已同意美國提出的與俄羅斯停火30天的建議，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃表示，針對這項倡議，俄羅斯準備與美國展開會談，最快今天就會與美方接觸。
路透社報導，烏克蘭與美方外交高層11日於沙烏地阿拉伯會晤後說，準備接受30天停火，而美方表示，將向莫斯科當局提出這項方案。
沙卡洛娃（Maria Zakharova）說：「針對這些倡議，我們準備在接下來與美國的接觸中展開討論，並且可能最快在今天就會展開這方面的接觸。」
根據路透社另一篇報導，俄羅斯已向美方提出條件，以結束俄烏戰爭並且重啟與華府的關係。對此，克里姆林宮（Kremlin）今天不予置評。
知悉內情的兩位人士告訴路透社，過去3週，俄羅斯與美國官員透過面對面以及線上對話，討論了莫斯科方面所提出的條件。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我無法證實相關報導，也不予置評。」
他表示：「我只能再次重申，（有）很多的消息與事實不符，只有一小部分屬實。」
烏克蘭11日同意美國提出的與俄羅斯停火30天的建議後，美國總統川普（Donald Trump）次日指出，美方談判代表正前往俄國，他希望俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會接受這項方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言