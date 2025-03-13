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曾遭越界入侵！俄羅斯正式宣布「趕出烏軍」 收復庫斯克關鍵據點

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曾遭越界入侵！俄羅斯正式宣布「趕出烏軍」 收復庫斯克關鍵據點

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
路透12日從社群媒體影像取得的截圖中，無人機空拍畫面顯示身著軍裝男子站在俄羅斯庫斯克州蘇賈鎮中心的一座水塔上，揮舞俄羅斯國旗等旗幟。圖／路透
路透12日從社群媒體影像取得的截圖中，無人機空拍畫面顯示身著軍裝男子站在俄羅斯庫斯克州蘇賈鎮中心的一座水塔上，揮舞俄羅斯國旗等旗幟。圖／路透

俄羅斯烏克蘭媒體13日報導，俄羅斯國防部宣布，俄軍已將烏克蘭軍隊趕出越界入侵庫斯克州以來占領的關鍵據點蘇賈（Sudzha），烏軍則尚未證實。

塔斯社報導，俄羅斯國防部在一份簡短聲明中表示，「俄軍北方戰鬥群透過攻勢作戰，解放了梅洛沃伊（Melovoy）、波多爾（Podol）與蘇賈定居點」。烏克蘭基輔獨立報與路透指出，無法核實俄方的說法，烏軍截至12日仍證實在蘇賈地區進行戰鬥。

烏克蘭戰爭繪圖網站「DeepState」和華府智庫戰爭研究所（ISW）的軍事分析師也都報告指出，俄羅斯已局部或全部占領蘇賈，而烏克蘭正在撤退。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯將烏軍逐出庫斯克州的行動已進入最後階段。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）承認該地區「局勢困難」，烏克蘭將在「合理且必要」的情況下堅守防線。

美聯社指出，去年8月烏克蘭越界入侵庫斯克，意在抵銷烏東前線不斷傳來的不利消息，引誘俄軍離開烏東戰場，同時取得和談籌碼，但並未顯著改變戰爭態勢。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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