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普亭穿迷彩服視察俄國庫斯克前線 看地圖下1指示、考慮畫設安全區
俄羅斯總統普亭12日身著軍服，視察俄國庫斯克前線附近的一處指揮部，讚揚俄軍收復遭烏軍占領的大部分國土，也指示俄軍必須「盡快」擊敗入侵庫斯克的烏軍。
紐約時報與俄羅斯官媒RT報導，就在普亭視察庫斯克的前一天，美國代表團在沙烏地阿拉伯會見烏克蘭官員，而烏方同意停火30天，美方官員計畫將草案帶給普亭。不過，普亭先前已表示，對暫時休戰不感興趣。
根據克里姆林宮發布的照片，普亭穿著綠色迷彩服，坐在會議桌旁，地圖在他面前攤開，俄羅斯武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery V. Gerasimov）在旁陪同。普亭視察幾小時前，媒體剛報導俄軍收復烏軍在庫斯克控制的最大城鎮蘇賈。
在俄羅斯官媒發布的影像中，普亭與軍事將領開會，聽取吉拉西莫夫報告，感謝總參謀部與部隊的努力，也表揚收復國土的各個單位，同時呼籲部隊一勞永逸從烏軍手中奪回領土；烏軍自2024年夏季以來一直占領俄羅斯邊境庫斯克州的部分地區，而基輔曾希望利用這片土地作為和談的談判籌碼。
普亭指出，「我們的目標是在短時間內，擊敗盤踞庫斯克州境內的敵人」，並稱莫斯科也將考慮沿著毗鄰烏克蘭的邊境設立「安全區」。
普亭還要求，在庫斯克州活捉的烏軍根據俄羅斯法律，以恐怖分子身分對待與起訴。普亭說，「在庫斯克州境內，針對平民犯下罪刑，對抗我方部隊、執法機構和特情部門的人，根據俄羅斯聯邦法律，都是恐怖分子」，並指「外籍傭兵」不屬日內瓦公約管轄範圍，不能獲得戰俘待遇。
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