與先前條件類似！俄羅斯提結束戰爭協議「要求清單」 專家曝1擔憂

路透12日報導，2位知情人士說，俄羅斯已向美國提出結束俄烏戰爭與重啟兩國關係協議的要求清單。

目前還不清楚莫斯科清單的確切內容，也不清楚是否願意在接受條件之前與基輔展開和談。前述人士說，俄羅斯和美國官員過去3周當面和視訊對話討論這些條款，並稱克里姆林宮的條件廣泛，與其先前提交給烏克蘭、美國和北約的要求類似。

這些先前的條款包括基輔不加入北約、不在烏克蘭部署外國軍隊，以及國際承認俄羅斯總統普亭宣稱克里米亞和烏克蘭4州屬於俄羅斯。路透指出，俄羅斯近年來還要求美國和北約解決俄方所稱的戰爭「根源」，包括北約東擴。

美國總統川普正在等待普亭回應是否同意停火30天。烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，他願意接受30天停火，作為邁向和談的第一步。普亭對潛在停火協議的承諾仍不確定。

路透指出，一些美方官員、國會議員和專家擔心，身為前蘇聯國安會（KGB）官員的普亭會利用停火，強化分裂美國、烏克蘭和歐洲的努力，破壞任何談判。專家表示，俄羅斯的要求可能不只是打算形塑最終的對烏協議，也是與其西方支持者達成協定的基礎。

俄羅斯駐華盛頓大使館和白宮沒有立即回應置評請求。