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俄軍稱烏克蘭談判籌碼沒了！收復86%庫斯克失土 掌握數百烏戰俘

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭11日在美國斡旋下同意停火30天，並立即與俄方進入停戰談判，現在停火會否成真取決於俄羅斯是否點頭。法新社
烏克蘭11日在美國斡旋下同意停火30天，並立即與俄方進入停戰談判，現在停火會否成真取決於俄羅斯是否點頭。法新社

美國與烏克蘭日前在沙烏地阿拉伯討論俄烏戰爭停火事宜，烏克蘭同意停火30天，並立即與俄方進入停戰談判。不過，俄羅斯軍方高層12日評估烏克蘭已經失去利用庫斯克當談判籌碼的條件；另一方面，美國白宮拒絕回應是否有任何反制措施防範俄羅斯違反停火協議。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯宣稱目前已經收復86%失土，而且在庫斯克地區掌握數百名烏克蘭戰俘。CNN無法獨立核實這項說法。

俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）12日表示，總統普亭將繼去年8月以來再度造訪庫斯克。

吉拉西莫夫表示：「基輔領導層之前一直試圖利用庫斯克來阻止俄軍進攻，分散我們在頓巴斯（Donbass）的兵力。現在敵軍的計畫已經徹底崩潰。」他還宣稱，烏克蘭在庫斯克的部隊已經被包圍。

對此，烏克蘭武裝部隊司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在Telegram回應，俄軍正利用空降部隊和特種作戰部隊突破烏軍在庫斯克的防線，試圖將作戰轉移到烏克蘭東北部的蘇米（Sumy）和哈爾科夫（Kharkiv）。他還表示，目前首要任務是保護士兵生命，即使這意味著必須將他們調整到「更有利的位置」。

另一方面，白宮拒絕透露川普政府是否制定反制措施，因應俄羅斯違反停火協議的情況。

白宮新聞秘書李維特告訴記者，「這顯然是一個假設性的問題，我不會評論，因為我們還沒到那個階段。」

李維特補充稍早才與國務卿魯比歐與國安顧問沃茲談過，「目前的情況是，烏克蘭已同意停火，也同意美方在沙烏地提出的和平計畫。」

李維特透露，沃茲12日稍早已經和俄方交流過，中東特使威科夫本周將出訪莫斯科，敦促克宮簽署計畫。她形容目前談判已進入「第10碼線」接近達陣區，現在「取決於俄羅斯是否願意接受這項計畫」。

另外，被問及川普是否打算直接致電普亭施壓達成俄烏停火，李維特表示目前沒有雙方元首通話的最新情況，「如果這通電話發生了，川普會讓大家知道」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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