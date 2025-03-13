華郵引述親俄智庫 指川普就任百日不會實現和平協議

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中央社／ 華盛頓12日專電
圖為美國總統川普(右)與俄羅斯總統普亭(左)。美聯社
圖為美國總統川普(右)與俄羅斯總統普亭(左)。美聯社

華盛頓郵報今天獨家報導，親近俄羅斯政府的智庫2月撰寫文件列出克里姆林宮對結束俄烏戰爭的要求，並指出美國總統川普於就職百日內促成和平協議的計畫「不可能實現」；2026年之前，和平解決烏克蘭危機是不會發生的事。

川普矢言要促成持續超過3年的俄烏戰爭盡早結束。烏克蘭昨天同意美國所提出的與俄羅斯停火30天建議方案，川普（Donald Trump）今天說，美方談判代表正前往俄國，他希望俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）會接受這項方案。

蒲亭曾多次表示，俄羅斯不會接受暫時停火安排。克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（DmitryPeskov）今天表示，俄國將仔細檢視這項停火方案及美烏共同聲明。

華盛頓郵報（The Washington Post）獨家報導指出，莫斯科一間親俄羅斯聯邦安全局（Federal SecurityService）的智庫為克里姆林宮準備的文件，列出了強硬談判立場。歐洲情報機構取得這份文件，華郵記者透過管道看到文件內容。

這份文件是莫斯科一間具有影響力的智庫於2月撰寫，內容列出俄羅斯對結束俄烏戰爭的要求，並認為川普在就職百日內達成和平協議的計畫「不可能實現」。文件還指，2026年之前，和平解決烏克蘭危機是不會發生的事。

雖然有些歐洲國家提出向烏克蘭派遣維和部隊的計畫，但這份文件明確拒絕這類提案，且堅持各國必須承認俄羅斯對已奪取的烏克蘭領土擁有主權。文件並呼籲在烏克蘭東北邊境與俄羅斯接壤之處設立緩衝區，並在烏克蘭南部鄰近克里米亞（Crimea）之處劃立非軍事區。

文件甚至還討論了徹底瓦解當前烏克蘭政府的必要性。

另外，這份文件也指出川普政府仍須克服哪些挑戰，才能讓俄羅斯同意簽署和平協議。

儘管俄羅斯至今尚未釋出任何訊號表明將簽署任何停火協議，但分析家示警，莫斯科仍有多種方法可以拖延同意暫時停火，通往任何長期和平協議的道路仍充滿險阻。

這份文件在美、俄官員2月18日在沙烏地阿拉伯進行會談前一週準備。一名親近俄國外交官的學者說，文件建議的主要方向反映了莫斯科普遍的共識，但不清楚俄國領導人對這些為他們準備的文件會有何種程度的反應。

培斯科夫表示，克里姆林宮「不知道有些建議的存在」，並強調，「我們正在研究更周全的選項」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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