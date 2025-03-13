34國軍事首長齊聚挺烏 獨缺美國

西方盟國軍事領袖十一日齊聚巴黎，罕見在沒有美國代表出席的情況下展現團結支持烏克蘭，會中討論歐洲在烏克蘭扮演維和角色的可能性。

路透報導，華盛頓最親密盟友中的卅多名軍事首長十一日在巴黎會晤，在美方代表缺席下，歐洲盟國尋求在烏克蘭戰爭中承擔更多責任。

北約組織、歐盟成員國、英國、澳洲、日本、加拿大、土耳其和紐西蘭等國的卅四位軍事首長舉行閉門會議，美國首次未列席。

官員表示，非歐洲國家代表出席，凸顯美國傳統盟友之間出現更深的不安，對川普暫停軍援烏克蘭及川普傾向俄羅斯總統普亭的立場感到失望。

此次會談重點是評估在停火情況下保證烏克蘭維安的選項和能力，包括潛在的歐洲維和部隊，並維持基輔的長期軍事實力。

一位參與會談的歐洲外交官表示，這場計畫早已事先規畫，「政治訊息是，我們可以在沒有美國的情況下做好這件事，但有些事情我們顯然做不到，我們需要以威懾應對俄國」。

一名軍官表示，美國未受邀是刻意為之的訊號，考量川普已與傳統盟友保持距離，歐洲和其他夥伴可以負起責任。

紐約時報報導，在歐洲盟國瀰漫川普放棄歐洲的不滿情緒之下，法國總統馬克宏十一日召集卅多國軍事首長，審議組建跨國維和部隊監督烏克蘭停火提案。

馬克宏在會議結束後表示，會中達成共識，即派往烏克蘭的任何部隊都必須可靠並具長期承諾，必須為烏克蘭軍隊提供堅定支持。馬克宏說：「歐洲為烏克蘭和自己全力以赴的時候到了。」