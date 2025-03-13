聽新聞
0:00 / 0:00

34國軍事首長齊聚挺烏 獨缺美國

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國最親密盟友中的30多名陸軍首長11日在巴黎會晤，在美方代表缺席的情況下，尋求在烏克蘭戰爭中承擔更多責任。圖為法國總統馬克宏(左)會見各國代表。 (歐新社)
美國最親密盟友中的30多名陸軍首長11日在巴黎會晤，在美方代表缺席的情況下，尋求在烏克蘭戰爭中承擔更多責任。圖為法國總統馬克宏(左)會見各國代表。 (歐新社)

西方盟國軍事領袖十一日齊聚巴黎，罕見在沒有美國代表出席的情況下展現團結支持烏克蘭，會中討論歐洲在烏克蘭扮演維和角色的可能性。  

路透報導，華盛頓最親密盟友中的卅多名軍事首長十一日在巴黎會晤，在美方代表缺席下，歐洲盟國尋求在烏克蘭戰爭中承擔更多責任。

北約組織、歐盟成員國、英國、澳洲、日本、加拿大、土耳其和紐西蘭等國的卅四位軍事首長舉行閉門會議，美國首次未列席。

官員表示，非歐洲國家代表出席，凸顯美國傳統盟友之間出現更深的不安，對川普暫停軍援烏克蘭及川普傾向俄羅斯總統普亭的立場感到失望。

此次會談重點是評估在停火情況下保證烏克蘭維安的選項和能力，包括潛在的歐洲維和部隊，並維持基輔的長期軍事實力。

一位參與會談的歐洲外交官表示，這場計畫早已事先規畫，「政治訊息是，我們可以在沒有美國的情況下做好這件事，但有些事情我們顯然做不到，我們需要以威懾應對俄國」。

一名軍官表示，美國未受邀是刻意為之的訊號，考量川普已與傳統盟友保持距離，歐洲和其他夥伴可以負起責任。

紐約時報報導，在歐洲盟國瀰漫川普放棄歐洲的不滿情緒之下，法國總統馬克宏十一日召集卅多國軍事首長，審議組建跨國維和部隊監督烏克蘭停火提案。

馬克宏在會議結束後表示，會中達成共識，即派往烏克蘭的任何部隊都必須可靠並具長期承諾，必須為烏克蘭軍隊提供堅定支持。馬克宏說：「歐洲為烏克蘭和自己全力以赴的時候到了。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普回鍋後…美俄情治首長首次通話 同意「定期接觸」減少對抗

川普大打關稅戰 諾獎得主舒爾茲：美國2次通膨發生率不高

央行去年淨賣匯164億美元寫新高 坦言川普2.0是挑戰

別被川普迷惑！美對烏行動是「玫瑰色眼鏡」克宮示警：做最壞打算

相關新聞

美烏提停火30天草案 消息指普亭2考量難接受「短期停火是陷阱」

美國與烏克蘭高層官員11日在沙烏地阿拉伯討論俄烏戰爭停火事宜，烏克蘭同意停火30天，並立即與俄方進入停戰談判。烏克蘭總統...

34國軍事首長齊聚挺烏 獨缺美國

西方盟國軍事領袖十一日齊聚巴黎，罕見在沒有美國代表出席的情況下展現團結支持烏克蘭，會中討論歐洲在烏克蘭扮演維和角色的可能...

美烏提停火30天草案 路透：普亭恐難接受停戰

烏克蘭十一日同意美國提議，與俄羅斯停火卅天，烏克蘭總統澤倫斯基指停火會在莫斯科同意後生效。但路透十二日報導，俄羅斯消息人...

美烏會談 烏克蘭願停火30天

美國與烏克蘭官員十一日在沙烏地阿拉伯吉達會談八個多小時發表聯合聲明，烏克蘭願意接受美國提出與俄羅斯立即停火卅天建議，並與...

烏克蘭接受停火提案後 波蘭證實美國已恢復軍援

烏克蘭昨天同意美國所提出與俄羅斯停火30天的建議方案後，波蘭外交部長席科斯基今天表示，美國透過波蘭運交給烏克蘭的軍事援助...

俄軍反攻！收復烏軍占領庫斯克關鍵樞紐 空拍畫面曝俄已張旗

俄羅斯軍方一位高級指揮官11日表示，俄軍已開始攻打烏軍2024年占領的庫斯克州主要人口中心蘇賈（Sudzha）鎮，此次推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。