美烏提停火30天草案 路透：普亭恐難接受停戰

烏克蘭十一日同意美國提議，與俄羅斯停火卅天，烏克蘭總統澤倫斯基指停火會在莫斯科同意後生效。但路透十二日報導，俄羅斯消息人士表示，俄國總統普亭不太可能接受這項草案，任何協議都必須顧及俄軍在戰場的進展，以及解決俄方的擔憂。

一名俄羅斯資深消息人士告訴路透，俄羅斯需要仔細討論任何停火條件，並獲得某種保證，「以目前的形式，普亭很難同意這項草案。普亭處於強勢地位，因為俄羅斯正在前進」。

俄羅斯控制約五分之一烏克蘭領土，幾個月來一直在緩步推進。烏克蘭則於二○二四年八月占領了俄羅斯庫斯克州一小塊地區作為談判籌碼，但據戰爭開源地圖和俄方估計，烏軍控制力道正在減弱。

俄羅斯消息人士表示，如果停火的同時沒有保證，俄羅斯地位可能會迅速變弱，西方接著可能因為未能結束戰爭而指責俄羅斯。

另一位俄羅斯資深消息人士則說，從莫斯科的觀點看，停火草案是個陷阱，因為如果沒有一些具體保證或承諾，普亭將很難停止戰爭。第三位俄羅斯消息人士則指全局是美國已同意恢復軍援烏克蘭，並用停火草案粉飾。

普亭已多次排除短期停火，他二○二四年十二月時表示，「我們不需要停戰，我們需要長期和平，對俄羅斯聯邦及其公民提供保證。如何確保這些保證是個難題」。今年一月廿日普亭向聯邦安全會議表示，「不應該存在短暫停戰，不是重組部隊和重新武裝的某種喘息，目的是隨後繼續衝突，而是長期和平」。普亭二○二四年六月列出了和平條件，即烏克蘭必須正式放棄加入北約，並從俄羅斯現在大體上控制的烏克蘭四州所有領土撤軍。

根據俄方估計，俄羅斯控制著百分之七十五的頓內次克、札波羅熱和赫松州，以及超過百分之九十九的盧甘斯克州。俄羅斯稱，這四州現在全部合法屬於俄羅斯，永遠不會歸還烏克蘭。烏方則稱四州遭非法併吞，永遠不會承認俄羅斯對其主權。