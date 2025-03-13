美烏會談 烏克蘭願停火30天

美國與烏克蘭官員十一日在沙烏地阿拉伯吉達會談八個多小時發表聯合聲明，烏克蘭願意接受美國提出與俄羅斯立即停火卅天建議，並與俄國談判停戰。美國並宣布即刻解凍對烏克蘭情報共享和軍事援助。

聲明表示，「這項停火可經雙方同意延長，且須經俄羅斯接受並同時執行。美國將向俄羅斯傳達訊息，與俄羅斯互惠互利是實現和平的關鍵 」。

美方由國務卿魯比歐、白宮國安顧問沃茲率團，與烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克等官員會談。魯比歐會後表示：「現在球在俄羅斯手中。如果他們說不，我們就會不幸地知道是什麼阻礙和平。」

魯比歐說，現在就向俄羅斯提出這項提議，希望俄羅斯同意和平，美國總統川普首要目標是希望戰爭結束，烏克蘭在這方面邁出堅實的一步。

美烏達成協議後，川普表示，「有關停火，烏克蘭已經同意，希望俄國也會同意」。被問到是否會再邀請烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮，川普說，「當然，這是一定要的」。

澤倫斯基二月廿八日在白宮和川普與副總統范斯公開爭執後被請出白宮，美國隨即宣布暫停軍援烏克蘭。

川普意有所指表示，「這一次訪問，我想跟上次會很不一樣」。烏克蘭點頭後，過幾天他會和俄國總統普亭聯繫，希望俄國同意停火，「一個巴掌拍不響」。

澤倫斯基說，烏克蘭接受美方提議，美國必須說服俄國配合停火。知情人士透露，川普的中東特使威科夫未來幾天將前往俄羅斯。

俄羅斯是否支持停火，有待觀察。路透報導，俄國消息人士說，普亭一向尋求長期和平，反對短暫停火，他認為俄軍現在占上風，短暫停火只會讓烏軍取得喘息休整機會。

俄國克里姆林宮十二日表示，需要聽取美方關於會談結果的通報，才能評論停火草案是否可接受。克宮發言人佩斯科夫並未排除普亭和川普通話的可能性，表示若有需要可迅速安排。

魯比歐在會談前表示，烏克蘭必須接受無法收回這三年戰爭失去的所有土地，「兩邊都需理解目前沒有軍事解決方法」，只能用外交方式結束戰爭。

美烏聯合聲明指出，美國「將立即恢復與烏克蘭共享情報與安全援助」。現已解凍的美國對烏軍事援助，包括拜登政府批准但尚未交付的價值約十億元軍備。川普政府有權提供另外卅八億元援助，但尚未宣布任何進一步援助計畫。

美烏聲明表示，雙方將「各自任命談判團隊並立即開始談判，以實現持久和平，保障烏克蘭長期安全」。聲明表示，川普和澤倫斯基將「盡快達成全面協議，開發烏克蘭關鍵礦產資源，以擴大烏克蘭經濟，確保烏克蘭長期繁榮安全」。

美國一直在敦促烏克蘭簽署允許美國取得烏國礦產儲備的協議；澤倫斯基在會談前已表示，他準備簽署協議。