快訊

誇張！台南蝦皮物流貨車大迴轉 竟占快車道卸貨違停23分鐘

明起4天雷雨狂炸！周日低溫急凍僅10度 下周挑戰寒流

再戰！侯漢廷向國安局檢舉沈伯洋 危害國家安全

烏克蘭接受停火提案後 波蘭證實美國已恢復軍援

中央社／ 華沙12日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭昨天同意美國所提出與俄羅斯停火30天的建議方案後，波蘭外交部長席科斯基今天表示，美國透過波蘭運交給烏克蘭的軍事援助已經恢復到先前水準。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮與美國總統川普（Donald Trump）公開口角後，華府上週停止對烏克蘭的軍援。3年多來對抗俄羅斯全面侵略的烏克蘭，武器供應主要仰賴美國和歐洲聯盟（EU）。

美烏兩國代表昨天在沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）舉行會談後，烏方支持美方提議的與俄羅斯停火30天，並同意立即與莫斯科展開談判。川普也因此將軍援解凍。

席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天告訴媒體記者：「我證實透過（波蘭物流集散地）雅西恩卡（Jasionka）的（美國）武器運交已經恢復到先前水準。」他身旁是結束吉達會談準備返回基輔的烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiga）。

波蘭國防部長柯辛尼亞克-卡米茲（WladyslawKosiniak-Kamysz）也在記者會上說，他已與雅西恩卡的指揮官通話談論美國恢復武器運交一事，並稱這是美方「非常好的決定」。

柯辛尼亞克-卡米茲表示：「我們今天已接獲消息，上週暫停運交、已運抵波蘭的首批武器裝備，將能夠抵達烏克蘭。...我們正全力運作，並能夠接收空運及運至烏克蘭。」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 波蘭 烏克蘭 美國 軍援

延伸閱讀

Puma財測失望股價一度瀉25% 估今年營收成長疲軟、獲利下滑

川普裁撤NASA首席科學家

接力棒這樣用？美高中生賽跑彎道超車 對手疑「輸不起」偷襲爆打頭

NBA／獨行俠前景黯淡？傳戴維斯可能選擇提前「關機」

相關新聞

美烏提停火30天草案 消息指普亭2考量難接受「短期停火是陷阱」

美國與烏克蘭高層官員11日在沙烏地阿拉伯討論俄烏戰爭停火事宜，烏克蘭同意停火30天，並立即與俄方進入停戰談判。烏克蘭總統...

俄軍反攻！收復烏軍占領庫斯克關鍵樞紐 空拍畫面曝俄已張旗

俄羅斯軍方一位高級指揮官11日表示，俄軍已開始攻打烏軍2024年占領的庫斯克州主要人口中心蘇賈（Sudzha）鎮，此次推...

烏克蘭接受停火提案後 波蘭證實美國已恢復軍援

烏克蘭昨天同意美國所提出與俄羅斯停火30天的建議方案後，波蘭外交部長席科斯基今天表示，美國透過波蘭運交給烏克蘭的軍事援助...

美烏談定停火草案 俄羅斯下一步如何？克宮發言人態度曝光

美國與烏克蘭兩國的資深官員11日在沙烏地阿拉伯舉行會議，討論俄烏戰爭停火事宜。美國國務卿魯比歐指出，烏克蘭同意停火30天...

俄羅斯會配合？烏克蘭同意停火30天 協議內容、未來發展一次看

烏克蘭表示，在和美國進行「里程碑式」會談後，將支持華盛頓提出與俄羅斯停火30天的建議，美國會談期間同意恢復對烏克蘭軍援和...

別被川普迷惑！美對烏行動是「玫瑰色眼鏡」克宮示警：做最壞打算

俄羅斯克里姆林宮11日警告民眾，即使美國總統川普政府對烏克蘭的行動，有時對莫斯科顯得很有希望，但不要因此受到迷惑，還要始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。