俄軍反攻！收復烏軍占領庫斯克關鍵樞紐 空拍畫面曝俄已張旗

俄羅斯軍方一位高級指揮官11日表示，俄軍已開始攻打烏軍2024年占領的庫斯克州主要人口中心蘇賈（Sudzha）鎮，此次推進也讓俄方即將結束二戰後國土首度遭到入侵。根據網上的無人機空拍畫面，俄軍似乎已在鎮中心拉開國旗。

紐約時報報導，蘇賈是烏克蘭占領軍的主要後勤與行政樞紐。俄軍在庫斯克的高級指揮官阿洛迪諾夫（Apti Alaudinov）中將告訴官媒，「我們已幾乎從四周包圍蘇賈」。俄方官媒當天早上則發布了一張俄軍站在蘇賈東側入口的照片，紐時核實了拍照地點。

俄羅斯塔斯社12日在Telegram發布了多名俄軍在鎮中心拉開國旗與軍旗的無人機空拍影像，宣稱鎮中心已在俄羅斯武裝部隊的控制之下。白俄羅斯反對派媒體NEXTA指出消息目前尚未得到官方證實。根據路透報導，俄羅斯國防部12日的正式戰報指出，俄軍收復了烏軍在庫斯克占領的5個定居點。

根據NEXTA發布的訊息，烏軍正在撤退，理由是後勤困難，一些部隊已經撤離該地區，俄軍則收復了數個關鍵定居點。貼文指出，雖然出現了俄羅斯大勝的聲明，但專家警告，現在確認該城市完全佔領還為時過早。

🚨 Breaking: Russian forces raise the flag at the Sudzha administration building, marking a significant development in the Kursk region.



🔹 Ukrainian troops are retreating, citing logistical challenges. Some units have already evacuated from the region.



🔹 Russian forces have… pic.twitter.com/mYJSHdxvVQ — NEXTA (@nexta_tv) 2025年3月12日

反戰的俄羅斯軍事分析師馬特維耶夫（Ian Matveev）在Telegram頻道寫道，烏軍截至11日下午已從蘇賈東側撤退至普塞爾河（Psel River）對岸，並引用網上的俄軍在該鎮影像。烏克蘭戰爭繪圖網站「DeepState」也做出類似的評估。

馬特維耶夫寫道，烏軍是否會試圖在蘇賈西側組織防禦，還是繼續朝西方幾英里的烏克蘭邊境撤退，則仍然不清楚。