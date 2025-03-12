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美烏談定停火草案 俄羅斯下一步如何？克宮發言人態度曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭6日在莫斯科與祖國衛士基金會的工作人員和受監護人交談。美聯社
俄羅斯總統普亭6日在莫斯科與祖國衛士基金會的工作人員和受監護人交談。美聯社

美國烏克蘭兩國的資深官員11日在沙烏地阿拉伯舉行會議，討論俄烏戰爭停火事宜。美國國務卿魯比歐指出，烏克蘭同意停火30天，並立即與俄國進入停戰談判。俄羅斯克里姆林宮12日表示，需要聽取美方關於會談結果的通報，然後才會評論停火草案是否可接受。

路透與BBC報導，克宮發言人佩斯科夫被問到莫斯科對停火草案的反應時告訴記者，「你看，你操之過急了，這不是我們想做的事情」，並指美國國務卿魯比歐和國家安全顧問沃茲11日接受媒體採訪時都說，他們將利用各種外交管道，向俄方傳遞有關吉達會談關鍵的詳細資訊。

佩斯科夫說，「我們需要先獲得這個資訊，我們也已與美國人安排在未來幾天接觸，在此期間，我們預期收到完整的訊息」。佩斯科夫並未排除俄羅斯總統普亭和美國總統川普通話的可能性，並表示若有需要，可以迅速安排。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 烏克蘭 美國 魯比歐

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