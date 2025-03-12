快訊

中原大學中正樓改名 校友怒「跟蔣中正無關」

官兵手機流到大陸？內有部隊LINE對話、戰車操演照 軍方：無機密

直言行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯會配合？烏克蘭同意停火30天 協議內容、未來發展一次看

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
烏克蘭表示，在和美國進行「里程碑式」會談後，將支持華盛頓提出與俄羅斯停火30天的建議，美國會談期間同意恢復對烏克蘭軍援和情報共享。 歐新社
烏克蘭表示，在和美國進行「里程碑式」會談後，將支持華盛頓提出與俄羅斯停火30天的建議，美國會談期間同意恢復對烏克蘭軍援和情報共享。 歐新社

烏克蘭表示，在和美國進行「里程碑式」會談後，將支持華盛頓提出與俄羅斯停火30天的建議，美國會談期間同意恢復對烏克蘭軍援和情報共享。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天在沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah）和烏克蘭官員談判8個多小時後說，美國將把雙方共同簽署的協議交給俄羅斯，現在就看莫斯科當局了。

● 協議內容為何？

美烏聯合聲明表示，烏克蘭表示願意接受美國的提案，立即實施為期30天的臨時停火，經雙方同意，可以延長停火期限。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間視訊演講中說，美國提議實施全面臨時停火，停止飛彈、無人機和炸彈攻擊，不僅在黑海，還包括整個前線。

● 雙方還達成哪些內容？

美國表示，將立即恢復情報共享和對烏克蘭的安全援助。烏克蘭官員今天晚間表示，援助和情報共享都已恢復。

在今天的聯合聲明中，兩國表示，他們同意儘快達成開發烏克蘭關鍵礦產資源的全面協議。

雙方也討論人道救援工作做為和平進程一環的重要性，尤其是在上述停火期間，包括交換戰俘及釋放平民。

● 接下來會發生什麼？

停火30天協議有待俄羅斯接受並同時實施。美國官員說，他們將把這份協議帶到莫斯科。

川普的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）將於未來幾天會見俄羅斯國安官員，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）計劃本週訪問莫斯科，並會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

川普表示，他可能會在本週與普亭通話，希望在未來幾天談判達成持久停火。

俄羅斯外交部在今天的美烏會談後只說，不排除與美國代表接觸。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 烏克蘭 美國 魯比歐

延伸閱讀

別被川普迷惑！美砍烏軍援俄人幸災樂禍 克宮示警：做最壞打算

美烏會談 烏接受與俄30天停火 盧比歐：現在球在俄手中

教育部調查曾反猶太示威60大學 川普：把麻煩製造者趕出美國

川普行政令廢出生公民權 又在一聯邦上訴法院踢鐵板

相關新聞

別被川普迷惑！美對烏行動是「玫瑰色眼鏡」克宮示警：做最壞打算

俄羅斯克里姆林宮11日警告民眾，即使美國總統川普政府對烏克蘭的行動，有時對莫斯科顯得很有希望，但不要因此受到迷惑，還要始...

俄羅斯會配合？烏克蘭同意停火30天 協議內容、未來發展一次看

烏克蘭表示，在和美國進行「里程碑式」會談後，將支持華盛頓提出與俄羅斯停火30天的建議，美國會談期間同意恢復對烏克蘭軍援和...

逾8小時會議後…烏克蘭接受30天停火提議 俄羅斯怎麼接球？

美國和烏克蘭本週開始在沙烏地阿拉伯吉達舉行會談。經過超過8小時的會議，烏克蘭週二（3月11日）表態已準備好接受美國的提議，立即實施30天的臨時停火，且各方若同意還可再延長。30天停火期間還預計展開換囚行動。

美烏談定停火草案 俄羅斯下一步如何？克宮發言人態度曝光

美國與烏克蘭兩國的資深官員11日在沙烏地阿拉伯舉行會議，討論俄烏戰爭停火事宜。美國國務卿魯比歐指出，烏克蘭同意停火30天...

美烏會談 烏接受與俄30天停火 盧比歐：現在球在俄手中

美國與烏克蘭官員11日在沙烏地阿拉伯舉行長達八個多小時會談後，美烏雙方在沙國城市吉達（Jeddah）發表聯合聲明指出，烏...

34西方盟國軍事領袖齊聚巴黎挺烏克蘭 美國缺席

西方盟國軍事領袖11日齊聚巴黎，罕見在沒有美國代表出席的情況下，展現團結支持烏克蘭，會中討論歐洲在烏克蘭扮演維和角色的可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。