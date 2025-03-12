別被川普迷惑！美對烏行動是「玫瑰色眼鏡」克宮示警：做最壞打算

俄羅斯克里姆林宮11日警告民眾，即使美國總統川普政府對烏克蘭的行動，有時對莫斯科顯得很有希望，但不要因此受到迷惑，還要始終「做好最壞的打算」。

路透報導，川普與烏克蘭總統澤倫斯基鬧翻後，華府暫停了軍援與部分情報共享，俄軍自那時起取得了重大成功，將烏軍逐出了庫斯克州。俄羅斯資深政界人士對他們眼中澤倫斯基在白宮受辱的情況感到幸災樂禍，稱他罪有應得，也認為這場會面對俄方有幫助。

此外，川普的盟友、科技大亨馬斯克9日也在俄羅斯引發熱議；馬斯克在「X」上表示，如果他關閉麾下星鏈的通訊終端，整個烏軍前線將會崩潰。不過，他後來表示，這是他永遠不會做的事情。

克宮發言人佩斯科夫11日在莫斯科的高等經濟大學（HSE）告訴聽眾，「別急於戴上玫瑰色的眼鏡」，因為川普明顯更友好的行為感到興奮的俄羅斯人要認清現實。佩斯科夫說，「我們總是需要秉持最好的希望，但做好最壞打算，我們必須始終準備捍衛我們的利益」。

佩斯科夫表示，不管美國政府做了任何決定，俄羅斯都正在實現烏克蘭戰場上的目標，「許多俄羅斯人正在說，美國人現在將停止向烏克蘭交付武器，或已經停止了。馬斯克現在將關閉他的通訊系統，一切將對我們有利」。

佩斯科夫接著說道，但「沒有這些事情，一切也正對我們有利，而且這麼多武器已被帶進烏克蘭，以至於即使在交付暫停之後，烏克蘭人會有物資打仗，而且是未來很多、很多個月」。

佩斯科夫還說，「如果馬斯克關閉他的系統，那別的系統將立即開機。情勢正對我們在烏克蘭作戰的弟兄們有利，沒有任何關閉，沒有任何（交付）暫停止，他們正在向前邁進」。