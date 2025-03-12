烏克蘭願停火30天 美要俄羅斯表態

烏克蘭在美國說服下願意停火30天，接下來就要看俄羅斯是否接受！美國與烏克蘭11日於沙烏地達成協議，並宣布恢復對屋情報共享與安全援助。俄羅斯雖尚未回應，但外交部曾表示接下來幾天會與美國對談。原本被認為烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普鬧翻後恐無法停火，但如今就要看俄羅斯態度。

美恢復對烏軍援

根據《英國廣播公司》報導，美國國務卿盧比歐在談判完後表示，會將美國的提案交給俄羅斯，「現在發球權在他們手上」。烏克蘭總統澤倫斯基也表示，同意美國制定的、「朝正向發展」的協議，現在就看俄羅斯是否要履行過去曾表態願意坐上談判桌的承諾。美方提案俄烏停火30天，同時恢復之前中斷的對烏軍援與情報共享機制。

盧比歐也說，若俄羅斯不願接受，大家就會知道誰才是不想和平的一方！俄羅斯政府雖尚未表態，但外交部發言人查卡哈洛娃曾表示，不排除與美方談判代表會面。川普則表示，「一個巴掌拍不響」，呼籲俄羅斯可以同意美國的停火提案，並透露12日美方代表將會與俄羅斯代表會談，將會有場愉快的對話。

川普態度大轉變

雖然川普與澤倫斯基之前在礦產協議談判時吵得不可開交，但川普近日仍表示，願意邀請澤倫斯基再訪華府，態度出現180度大轉變。美烏談判的聯合聲明最後也說，美國與烏克蘭將會儘快完成具體的礦產協議。歐盟執委會主席馮德萊恩對談判結果也表示相當歡迎。

《CNN》提到，俄羅斯官方多次表示願意就停戰進行對話，但卻又強硬表示此次出兵一定要達成戰略目標，包括全面控制其佔領的烏克蘭土地，但烏克蘭不願輕易放棄領土，俄烏談判未來在美國主導下將如何演進，各方都十分關注。

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