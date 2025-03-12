烏克蘭接受30天停火提議 俄羅斯怎麼接球？

美國和烏克蘭本週開始在沙烏地阿拉伯吉達舉行會談。經過超過8小時的會議，烏克蘭週二（3月11日）表態已準備好接受美國的提議，立即實施30天的臨時停火，且各方若同意還可再延長。30天停火期間還預計展開換囚行動。

烏克蘭總統澤倫斯基說，美國的提議涵蓋了戰爭的整個前線，不只包含黑海地區，也不只針對空中和海上戰事。他在Telegram平台寫道：「烏克蘭接受這項提議，我們認為這很正面，也準備好這麼做。」

此前，美國總統川普曾暫時停止對烏克蘭的軍事援助和情資共享，吉達會談後，美方稱提供給烏方的軍援和情報都會恢復，烏克蘭已證實此事。

至於烏克蘭多次強調的安全保證，據路透社報導，一位高階的烏克蘭官員透露美烏會談有討論到此事。先前法國、英國為首的歐洲國家曾表態願意派維和部隊駐烏克蘭；這次美烏聯合聲明也提及，烏克蘭認為應把歐洲的夥伴納入和平談判過程。另外，北約秘書長呂特（Mark Rutte）週四（13日）將赴白宮。

美烏聯合聲明還寫道，兩國總統都同意盡快達成全面的礦產開發協議，藉以「擴大烏克蘭的經濟，並保證烏克蘭的長期繁榮與安全」。該協議因川普和澤倫斯基2月底在白宮不歡而散，談判陷入停滯。《金融時報》引述烏克蘭官員說法指，「等美國準備好（簽約）了，我們就準備好了。」

美烏聲明形容，距離烏克蘭的持久和平，又邁進了幾步。不過，停火能否達成，還要看俄羅斯是否配合。

根據11日的美烏聲明，「美國將向俄羅斯表明，俄方的互惠是實現和平的關鍵」。川普11日在白宮表示，他這週應該會跟俄羅斯總統普亭通話，而且也歡迎澤倫斯基再度到白宮。「俗話說，探戈需要兩個人才能跳。」

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）說，「現在就看俄羅斯怎麼接球」。「我們希望俄方盡快給出正面答覆，這樣我們就能展開第二階段，也就是真正的談判。」

盧比奧指出，美國將透過多種渠道向俄國提出30日停火的提案。白宮國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）接下來幾天會跟俄方會晤；川普的特使威特克夫（Steve Witkoff）這週也預計造訪莫斯科會見普亭。

華府智庫德國馬歇爾基金會的「保障民主聯盟」專家薩沃（David Salvo）告訴DW：「從沙烏地阿拉伯這場會談，我會希望看到的是美國立場或許能有一點彈性，展現出美方會像對澤倫斯基一樣，也向俄方提出同樣困難的問題。」

對於停火能否維持，薩沃抱著懷疑態度。「戰事繼續下去才符合俄羅斯的利益，他們可以繼續積累戰果，繼續在未來幾個月盡可能奪取領土。」

美烏聲明發布前，川普第一次任內的國安顧問波頓（John Bolton）接受DW訪問。他認為，不管後續有沒有進一步談判，這時候達成的立即停火都不符合烏克蘭和西方整體利益：「我不認同可能導致烏克蘭逐漸變成實質分治的停火協議。」

波頓批評川普上任後徹底改變美國立場，「從支持烏克蘭變成支持俄羅斯……這是個壞主意」。不過，談到跨大西洋關係，波頓認為歐洲不應因川普「脫離常規」的行為，就認為美國已全面轉向，「這是錯誤的想法」。

據俄國官媒塔斯社報導，俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）11日僅回應，「未來幾天不排除跟美國的代表聯繫」。

過去，普亭曾稱願意討論和平協議，但亦多次否定停火的可能，主張要「保障俄國的長期和平」；他也拒絕放棄領土，且要求烏克蘭徹底退出原屬烏克蘭、如今遭俄國佔領的4個地區。目前俄羅斯大約佔領了五分之一的烏克蘭領土，包含2014年併吞的克裡米亞。

沙烏地會談期間，俄羅斯及烏克蘭的戰火持續，兩邊互相發動空襲與無人機攻擊。

各國怎麼說？

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）在X平台上表示，30天停火計劃可能成為烏克蘭追求持久和平之路的「重大轉折點」，「終止這場侵略，現在就看俄羅斯了」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也表示接下來要看俄羅斯怎麼做。英國首相斯塔默（Keir Starmer）則表達支持美國停火提議。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席科斯塔（António Costa）發布聯合聲明，表示歐洲已準備好「跟夥伴共同在接下來的和平談判中發揮充分作用」。

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