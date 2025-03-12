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使用遭凍結俄資產援烏 法國稱需在歐盟框架內考慮

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導

法國今天表示，不排除歐盟透過沒收遭凍結的俄羅斯資金以援助烏克蘭的可能性，但警告此舉可能危及歐洲的金融穩定。

法新社報導，法國總理白胡（Francois Bayrou）在巴黎向國會議員表示：「只能在歐洲聯盟（EU）的框架內考慮使用這些資產。」

但白胡的財政部長重申法國的觀點，也就是這類舉措將違反國際協議。

隆巴德（Eric Lombard）在布魯塞爾表示：「無論別人怎麼看待俄羅斯在烏克蘭的行動…扣押中央銀行資產不符合國際傳統。」

隆巴德警告，「根據歐洲法律，沒有理由扣押」俄羅斯資產，「如果沒有法律依據扣押，可能將對歐洲的金融穩定構成風險」。

在莫斯科於2022年全面入侵烏克蘭後，俄羅斯有數以十億計歐元的資產迅速遭凍結，法國一直是歐洲內強烈反對扣押這些資產的國家之一。

然而，隨著歐洲急著在保衛烏克蘭抵禦俄羅斯入侵上扮演更重要的角色，加上在川普執政下美國對基輔的支持動搖，挪用那些資產可能有助於填補國防預算的龐大缺口。

目前歐盟境凍結的俄羅斯中央銀行（Russian CentralBank）資產超過2000億歐元（約新台幣7.2兆元），約占全球遭凍結總額的2/3。

預計俄羅斯將推動歐盟解除制裁並歸還那些資產，以作為與烏克蘭達成任何協議的一部分。

歐盟國家已在使用從凍結的俄國資產產生的收入，協助替烏克蘭提供武器並資助戰後重建，這筆收入每年約有25億到30億歐元。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）上月表示，將對使用俄羅斯遭凍結的資產採取進一步行動。

她說：「我們可以繼續集思廣益，以最具創意的方式使用這些資產，來支持烏克蘭爭取自由的鬥爭。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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