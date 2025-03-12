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英防長希利赴法 將與歐洲夥伴共商烏克蘭和平

中央社／ 倫敦12日專電
英國國防大臣希利（左1）12日將在巴黎與法、德等歐洲國家的國防部長會談，共商烏克蘭和平及歐洲安全合作。圖為希利6日在參謀總長拉達金上將（左2）陪同下，在華府與美國防長赫格塞斯舉行雙邊會談。（英國國防部提供）中央社
英國國防大臣希利（左1）12日將在巴黎與法、德等歐洲國家的國防部長會談，共商烏克蘭和平及歐洲安全合作。圖為希利6日在參謀總長拉達金上將（左2）陪同下，在華府與美國防長赫格塞斯舉行雙邊會談。（英國國防部提供）中央社

英國國防大臣希利（John Healey）今天將在巴黎與法國、德國、義大利及波蘭國防部長會談，共商如何確保烏克蘭的公正、長久和平，以及強化歐洲安全防衛與軍工業合作。各國另將進一步討論赴烏維和「志願者聯盟」的行動規劃。

由英、法主導的「志願者聯盟」（coalition of thewilling）擬在烏克蘭協助維護停火，以促進更長久穩定的公正和平。參與聯盟的國家可選擇派兵赴烏，或者提供後勤及其他支援。聯盟目前約20國有興趣參與，以歐洲國家和大英國協成員為主。

英、法、德、義、波等5國統稱為E5（Europe 5）。與其他歐洲國家相較，E5各國的防衛支出與軍工業能力排名前段班。E5的軍備出口總額在全球占比近25%。希利今天指出，如今是決定烏克蘭未來和歐洲安全的關鍵時刻，E5國家「認同自己必須為歐洲安全承擔更多責任」。

英國國防部表示，繼英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將昨天與「志願者聯盟」各潛在夥伴國軍事首長在巴黎聯合會談後，希利今天將與其他E5國家的國防部長會談。各國有共識，無論情勢如何發展，都必須致力確保烏克蘭盡可能處於最強地位。

與會各國今天另將商議烏克蘭需取得的強健安全保證。

英國國防部指出，希利昨天晚間已先行與法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）會面，商討「志願者聯盟」及其他援烏議題，以及英法雙邊軍事與軍工業合作。

歷經從上午延伸至晚間的馬拉松式協商，烏克蘭與美國昨天在沙烏地阿拉伯達成共識：烏克蘭願意初步立即停火30天，停火時間經各當事方同意可延長，前提是俄羅斯也接受並相應落實這項過渡時期的停火協議。美方將向俄方傳達，「互惠」是實現和平的關鍵。

昨天發布的美烏會後聯合聲明並提到，美國將即刻解除對烏克蘭實施的情報分享暫時禁令，並恢復軍事援助。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨天就美烏會談結果表示歡迎，並指出這是實現烏克蘭和平的重要時刻，所有人都有必要加倍努力，以盡速達成可持久、有保障的和平。

施凱爾表示，正如美烏雙方所言，如今球在俄羅斯那邊；俄羅斯必須同意停火、停止作戰。

施凱爾另證實，他15日將召開「志願者聯盟」視訊會議，與會者將是各國領袖。

英國上週曾召開首場類似會議，與會的是各國高階官員。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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