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公然大小聲後 川普有意重邀澤倫斯基訪問白宮 詳談俄烏停火

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普與澤倫斯基日前在白宮的會晤不歡而散。路透
川普與澤倫斯基日前在白宮的會晤不歡而散。路透

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）宣布同意白宮所提，烏克蘭與俄國暫時完全停火30天後，美國總統川普表示，將邀請澤倫斯基重返白宮。

川普表示，烏克蘭點頭後，過幾天他會和俄國總統普亭聯繫，希望俄國同意停火，「一個巴掌拍不響」（it takes two to tango）。

11日的美烏談判結束後，白宮宣布立刻恢復提供烏克蘭情資和安全協助。

川普表示：「有關停火……烏克蘭已經同意，希望俄國也會同意」。

被問到是否會再邀請澤倫斯基訪問白宮，川普回應：「當然，這是一定要的」。

澤倫斯基2月28日在白宮和川普與副總統范斯大吵後，被請出白宮，美國隨即宣布暫停對烏克蘭的情資提供與安全協助。

川普意有所指表示：「這一次訪問我想跟上次會很不一樣」。

澤倫斯基說，烏克蘭接受美方提議，美國必須說服俄國配合停火。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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