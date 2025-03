烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

美國與烏克蘭官員11日於沙烏地阿拉伯舉行會議,討論俄烏戰爭停火事宜;美國國務卿魯比歐指出,烏克蘭同意停火,並立即與俄國進入停戰談判。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導,烏克蘭總統澤倫斯基11日表示,烏克蘭已接受30天的停火提議,並表示,美國必須說服俄國比照辦理;澤倫斯基指出,停火會在莫斯科同意之後生效。

美國也在與烏克蘭的共同聲明中表示,美方將重啟對烏克蘭的安全援助和情報分享。

魯比歐在會後指出,烏克蘭已接受停火,並同意立即與俄國進入停戰談判;魯比歐說,他們現在會向俄國提出停火,希望他們會同意、接受和平,並表示,現在輪到俄國採取行動(the ball is in their court)。

魯比歐說,美國總統川普期待結束戰爭,烏克蘭已經向這項目標踏出具體的一步,希望俄國能有回應。

美國白宮國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)預告,接下來他將與俄方溝通、魯比歐將與G7的外交首長會面,而北約秘書長呂特(Mark Rutte)也將於周四訪問白宮。

沃茲也指出,川普決定立即重啟美國對烏克蘭的安全援助。

川普日前與澤倫斯基見面,預定簽署美烏礦產協議,不過兩人發生爭執,最終雙方不但未簽署協議,美方更暫停對烏克蘭的軍事援助。