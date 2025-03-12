美國烏克蘭高層會談 烏國官員稱進展順利

美國與烏克蘭代表團今天在沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah）舉行會談，一名烏國高官稱會談進展「順利」，美國官員則說，這場會談舉行8小時後，目前持續進行中。

這名不願具名的基輔官員告訴法新社，「會談順利進行中，當中討論了許多問題。」這是美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月在白宮爆發爭執以來，美烏官員第一場層級會議。

一名與會美國官員則說，設法就俄烏戰爭找到談判突破口的美烏會談，開始進行8小時後，目前持續進行中。

另一名烏克蘭匿名官員昨天向法新社說：「我們確實有關於海空域停火的提議。這些都是易於安排及監控的停火選項，可能可以從這些選項開始（展開停火）。」

參與今日會談的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天指出，川普政府可能會對這類提議感到滿意。