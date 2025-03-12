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烏數百無人機 夜襲莫斯科釀3死
俄羅斯首都莫斯科市長十一日說，烏克蘭出動許多無人機大舉夜襲莫斯科。路透引述俄國官員報導，烏方當天對莫斯科和周邊區域發動無人機攻勢，至少導致三人死亡、十七人受傷。
俄方聲稱，這似乎是俄烏戰爭開打以來，對莫斯科發動的最大規模無人機攻擊。俄國國防部說，已在全俄各地擊落三四三架無人機，包括在莫斯科地區擊落九十一架，在與烏克蘭接壤的庫斯克州也擊落一二六架。
莫斯科市長索比亞寧在通訊軟體Telegram說，國防部防空系統持續擊退敵方無人機對莫斯科的大舉攻擊。莫斯科州州長伏洛比約夫說，無人機殘骸導致莫斯科東南郊一棟住宅大樓至少七間公寓受損。
俄國飛航監督機構說，為確保遇襲後的空中安全，莫斯科四座機場的班機一度暫時停飛。俄羅斯新聞社（RIA）報導，在莫斯科南方卅五公里的杜莫迪多沃地區火車站，有鐵路基礎設施因無人機殘骸掉落而受損。
這次攻擊地點距離俄烏邊界有數百公里遠。美方已中止提供烏克蘭軍事援助、情報分享及衛星影像，藉此逼迫烏克蘭坐上談判桌。
X遭網攻 IP來自烏克蘭
另外，美國科技富豪馬斯克旗下社群平台X十日發生大規模當機，數以萬計美國用戶受影響。馬斯克說，這起當機是「大規模網路攻擊」所致，「我們每天都遭到（網路）攻擊，但這次是以大規模資源所致。要麼是一個大型、協調一致的組織和／或有國家牽涉其中」。
英國衛報報導，馬斯克未提供證據佐證他的說法，但十日稍晚他接受福斯商業新聞訪問時，重申X遭到網攻，且IP位址顯示該網攻來自烏克蘭。
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