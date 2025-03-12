美烏高層沙國會談 魯比歐暗示烏須割地

美國和烏克蘭高層官員十一日在沙烏地阿拉伯吉達會晤，與會的白宮國安顧問沃茲在會談休息時間回應ＣＮＮ提問時說，會談正邁向成功。

沃茲和美國國務卿魯比歐十一日會見烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克等烏方官員。葉爾馬克十一日也說，和美方會談的起步非常具建設性，「我們正致力實現公正與長久和平」。

烏方代表團還包括外交部長西比哈和國防部長烏梅洛夫。雙方在吉達的麗思卡爾頓酒店會晤。

美國總統川普二月廿八日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面時爆發爭執，雙方未能簽署礦產協議。

魯比歐在吉達會談前對媒體說，結果不該是這樣，美方事前曾與烏方溝通說明立場，雙方爆發爭執時他非常驚訝，感到不可置信。

不過，魯比歐說，美烏必須把事情拋諸腦後，盡其所能結束戰爭；十一日的會面最重要的就是釐清烏克蘭立場，希望看到烏克蘭有強烈意願停火或結束這場衝突。

魯比歐暗示烏克蘭必須割讓土地。他說，俄烏雙方必須了解，不能用軍事解決問題；俄國不可能征服烏克蘭，烏克蘭也難以強迫俄國歸還二○一四年之後取得的土地。

魯比歐也說，美烏十一日會議結果，有可能決定美國是否重啟對烏克蘭軍事援助；他也說，烏克蘭正接收所有的軍事情報。

至於美國是否希望中國大陸為俄烏和平扮演角色，包括維持戰後和平或協助重建？魯比歐說，現在還沒有人做出這項提議，但他樂見所有國家，尤其是是大陸這樣的大國為推進和平做出貢獻。

魯比歐說，美國作為世界強國，具備能力同時應付歐洲和印太地區，但美國在資源和時間上仍有極限，俄烏持續衝突不利印太地區安全，應盡早結束俄烏戰爭，讓美國得以更專注在印太地區。